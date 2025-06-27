專家：台幣匯率還有點升值空間

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

新台幣匯率升勢猛，即將挑戰29元大關。國泰世華首席經濟學家林啓超昨（26）日分析，過去40年新台幣要強升要具備兩大條件，美國大降息與外資大買超，今年美國會降息，但不到大降息，外資會買超，但不到大買超程度，因此「新台幣匯率還是有一點點升值空間」。

林啓超建議，投資人可用更划算的匯價加碼逾4%的美債；另外，AI類股表現仍佳，也可考慮長期投資。

國泰世華銀行昨日舉行《2025下半年全球投資趨勢論壇》，林啓超與資產管理巨擘PIMCO全球固定收益投資長Andrew Balls（波以斯）對談，深入剖析總經觀察與資產配置策略。

林啓超說，過去40年台幣要強烈升值必須滿足兩大條件，美國大降息與外資大買超；過去兩個月，市場一直討論海湖莊園協議，其中內容「三分真、七分假」，台灣卻十分認真看待，主因是美國債務突破36兆美元，不用等到美國總統川普卸任，美國政府債務就會超過40兆美元，市場對此感到憂心、瀰漫看空美元氣氛；不過，海湖莊園協議的作者米倫已表示，「There's nothing there.（沒有這回事）」。

林啓超說，台灣央行有套「柳樹理論」，當新台幣強勢時，「老大哥」（指央行）會出來扶一下，只是過去只要「六級風」老大哥就會出來扶一下，未來可能要到「13級風」才會出來。

美國 新台幣

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