HAPPY GO 剖析消費新價值

2025年受關稅議題、匯率波動、通貨膨脹等因素影響，全球面臨大環境變動世代，HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY昨（26）日舉行年度消費趨勢論壇，以「變動時代 重塑消費新決策」為題，發表最新消費者白皮書，引領品牌與企業在變動中找出經營機會，剖析消費者在面對變局的新價值觀。

論壇以「善用數據贏得新客」、「點數驅動與顧客洞察雙布局」兩大主題，分享如何運用數據掌握顧客洞察，超前部屬創造差異化優勢，同時邀請歐萊德董事長葛望平分享品牌如何打造「情感體驗」，在變動中創造市場競爭力。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷公司總經理李明城表示，全球下半年仍將持續面臨嚴峻挑戰，根據GO SURVEY調查顯示，在大環境變動下，超過八成消費者表示近兩個月的變動已動搖其消費信心，逾三成六認為經濟變局將持續影響半年至一年，在經濟不安感之下更有近四成緊縮日常非必要開支。

GO SURVEY總監呂宛蓁表示，在變動的氛圍下，消費者追求「生活掌控力」及「自我復原力」兩大情感價值，消費決策更仰賴內在深層的心理感受，產品或行銷訴求必須帶有「主導權、自我時光、安心感」，甚至是具有「客製化、轉換開關、特殊意義」的要素，才能滿足消費者「紓壓、激勵犒賞」及「提升生活品質」目標，進一步達到消費轉換。