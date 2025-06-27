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玉山銀奪創新商務六大獎

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山銀行以玉山Wallet旅日掃碼刷卡與日圓直接付服務，榮獲「評審團大獎」及「最新體驗創新獎」金獎，右為信用卡處資深協理沈駿怡。玉山銀行／提供
玉山銀行以玉山Wallet旅日掃碼刷卡與日圓直接付服務，榮獲「評審團大獎」及「最新體驗創新獎」金獎，右為信用卡處資深協理沈駿怡。玉山銀行／提供

《數位時代》「2025FCA創新商務獎」於昨（26）日舉辦頒獎典禮，玉山銀行以玉山Wallet「旅日掃碼刷卡」與「日圓直接付」功能，榮獲「評審團大獎」最高殊榮及「最新體驗創新獎」金獎；其他數位服務獲得「最佳技術創新獎」金獎、兩項「最佳管理創新獎」及「最佳體驗創新獎」殊榮，成為本屆創新商務獎最大贏家，肯定玉山在數位轉型及創新上長期經營投入與具體成果。

玉山以顧客需求為核心，積極推動創新服務，玉山Wallet首創「旅日掃碼刷卡」與「日圓直接付」功能，提升旅日消費便利性，讓顧客在日本逾百萬PayPay商店可以綁定信用卡掃碼支付，並享優惠匯率與紅利折抵，同時顧客可直接從外幣帳戶扣款，提供「一機在手、暢行無阻」的支付體驗，免除換匯的不便，榮獲「評審團大獎」及「最佳體驗創新獎」金獎雙重肯定。

此外，玉山廣泛應用AI技術，全面提升顧客在線上、客服中心及分行的服務體驗，獲得「最佳技術創新獎」金獎、兩項「最佳管理創新獎」及「最佳體驗創新獎」肯定。在數位服務方面，玉山透過AI優化網站互動，精進顧客體驗，並結合生成式AI賦能客服中心，即時回應顧客需求，提升服務效率；於實體分行，AI智能工具「金祕書」強化第一線服務同仁的知識管理與風險辨識能力，精準服務顧客。玉山致力於守護顧客資產，建置「顧客行為風險聯防平台」，整合跨產品線詐騙與洗錢防制機制，確保顧客資產安全無虞。

玉山長期投入金融創新與數位轉型，屢獲國內外大獎，包括2024年獲得菁業獎「最佳數位金融獎–特優」、2025年獲得Retail Banker International「年度最佳數位銀行獎」等，未來將持續應用最新技術提供顧客簡單、便利、貼心的數位金融服務。即日起，以玉山Wallet綁定帳戶於日本PayPay通路消費最高享13%優惠，使用「日圓直接付」可更佳掌握日本旅遊支付的匯率成本，詳情可見玉山銀行官網。

玉山銀行 AI

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