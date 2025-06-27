永豐金併京城銀 調整換股比

京城銀行（2809）即將併入永豐金控（2890），永豐金昨（26）日宣布，因雙方股東會所通過的盈餘分配，調整合併換股比率，京城銀行每1股普通股可換發永豐金控普通股調整為1.2375股，現金維持26.75元不變。京城銀昨日召開最後一次股東常會，通過不配發股利，打破過去連續12年每年發放現金股息的慣例。

這次調整換股比率，主要是合併換股條件與股利連動，京城銀近13年首度現金股息掛零，因此換股條件中的現金對價部分金額不變，但永豐金今年有發放股票股利，因此昨天公告相應調整換股的普通股比例部分。合併時程則是朝10月1日為基準日，並不排除提前的方向努力。

永豐金昨日公告，依據與京城銀行簽訂的股份轉換契約第4條規定，調整交易對價內容。由於雙方股東常會已於今年5月29日及6月26日分別通過2024年度盈餘分配案，故對價內容自永豐金控除權基準日起調整為：京城銀行每1股普通股可換發永豐金控普通股1.2375股（原為1.15股），並搭配現金新台幣26.75元不變。

永豐金控表示，交易對價的調整，是依合約約定條款進行，目的在反映雙方盈餘分配變化，保障所有股東權益。

調整後的換股比例將自永豐金控除權基準日起正式適用，目前永豐金尚未宣布除權基準日。

京城銀昨天由董事長戴誠志主持股東會，現場沒有股東發言，議程進展順暢，僅約23分鐘即結束，結束後京城銀員工獻花給戴誠志、副董事長蔡炅廷與總經理姜宏亮三人，表達對三位最高主管一路以來帶領京城銀與照顧員工的感謝。永豐金併京城銀已獲金管會核准，因此雙方目前除原訂的合併基準日10月1日不變外，也有可能盡量提早。

京城銀昨天股東會通過去年營業報告書、財務報表、各項討論事項，以及2024年盈餘分配案。

京城銀表示，今年決議全數保留未分配盈餘不配發現金股息，主因與永豐金控合併的股份轉換價已明定現金對價與換股比例，且訂有反稀釋條款，此次未配發股息不影響股東所應享有的整體權益。

京城銀表示，未來京城銀終止上市交易，成為永豐金全資持有子公司後，下一步即為京城銀與永豐銀合併，京城銀目前已啟動與永豐銀行合併的相關準備作業，並以維護客戶權益及確保金融市場穩定為最高原則，期許在併入金控後的一年內，完成兩家子銀行的合併作業。