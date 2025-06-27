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純網銀法人開戶 有譜

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

網銀業務將迎來大鬆綁，據悉，金管會日前與各業者溝通，擬一改過去各項業務都要先提報計畫試辦的限制，未來朝原則上無需再經核准即可自行開辦，同時，線下輔助機制也大幅度開放。對開業四年的純網銀是重大利多。最直接的為法人開戶有譜。LINE Bank下半年將規劃微型企業存匯業務，跨入法金領域。

純網銀成立以來，各項業務都須先試辦後經核准才能開展新業務，再者，相關線下輔助機制亦尚未完全開放。不過，據悉，金管會日前已找業者談過鬆綁以往的試辦規定，原則上可自行開辦，當然事後金管會依法本就可以監理業務。

純網銀高層指出，現任主委彭金隆對純網銀的態度更願意開放，尤其是線上金融線下輔助，認為消費者權益與資訊安全比形式上重要，這是契機。且畢竟當初是取得適用銀行法通過的準銀行執照，理應和現在所有商業銀行位階一樣，過去對業務限制太多，形同位階遭降格。

三家純網銀第1季虧損持續收斂，LINE Bank（連線）虧損1.6億元、將來虧損1.8億元、樂天虧損1.1億元。今年，連線營運主軸為衝刺核心貸款業務，邁向獲利，除個人金融外，將於下半年規劃微型企業存匯業務，強調把在個人用戶上的成功經驗複製到企業主和中小企業。

將來銀將著重深化客戶黏著度，結合股東生態圈及異業合作拓展客群，發揮產品綜效、配合法令開放發展新業務，並提升存放利差，提高資金運用效率。樂天計劃提供外匯、理財及手續費收入相關業務的新產品與服務。

金管會 網銀 樂天

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