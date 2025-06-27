聽新聞
0:00 / 0:00

渣打銀7月進駐高雄專區

經濟日報／ 記者廖珮君任珮云／台北報導

金管會昨（26）日核准渣打銀進駐高雄資產專區，加上首批同意的13家銀行，至今已准14家銀行卡位高雄，從7月1日起試辦22項資產管理業務，為期一年到2026年6月底止。

目前已有17家銀行取得高資產客戶財管執照，其中14家已獲准進駐高雄，台新銀尚未提出遞件，永豐銀和法國巴黎銀行則尚未開辦財管業務。

另聯邦銀（2838）、高雄銀及臺銀等三家正申請高資產客戶財管執照。換言之，後續還有六家銀行具進駐潛力，總家數可望上看「2」字頭，大戶財管市場競爭將更趨白熱化。

金管會指出，渣打銀申請進駐高雄專區，主要試辦保險融資、Lombard Lending（資產組合擔保融資）等項目，也就高雄專區營運據點的管理架構、內控制度、風險控管機制及洗錢防制等提出具體規劃，並落實客戶權益保護與申訴處理機制。金管會也要求各銀行需指派專責人員負責督導相關業務，進一步強化自律管理能量。

渣打銀行高雄資產管理專區預計7月正式開辦後，首先將引進由渣打銀行限量獨家銷售的三檔私募基金。

金管會 渣打銀行

延伸閱讀

台日民間社福合作！高雄慈聯基金會攜手日方 建街友關懷服務里程碑

衛武營花露露童樂節 暑假親子藝術盛事串連全台

高雄市長初選謠言不斷！傳將擔任邱議瑩競辦主委 陳其邁回應了

高雄鳳山中山東路兩側人行道大翻新 估2026年初施工

相關新聞

台幣升幅直追日圓 壽險虧機械業慘、出口商叫苦

美元指數重貶，亞洲主要貨幣昨日全面走升，台幣升值幅度僅次於日圓，今年升幅更居亞洲之冠。匯銀人士指出，由於台美正在進行貿易...

台幣強升…壽險業5月稅前虧千億 機械業「28元會倒一半」

台幣匯率持續飆升，最大的苦主，莫過於壽險業與機械業。根據金管會統計，壽險業五月單月稅前虧損高達新台幣一千○六十六億元，創...

股匯雙漲、投信處分資產 台幣爆32億美元成交天量

股匯雙漲，加上出口商趕月底作帳拋匯力道更強，以及投信業者因應客戶贖回的壓力處分美元資產，三力齊發使得周四台幣匯價一開盤即...

台幣再強升 需2前提…美國大降息或外資大買超

台幣近日升值速度迅猛，出口商擔憂，若台幣持續升值，恐侵蝕獲利與全球競爭力。不過，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，除非...

金檢大刀 揮向融資租賃業

金管會將分三階段，將40家融資租賃公司納管《金保法》，民眾遇到亂收費、超貸、廣告不實、暴力討債、代簽空白本票者，均可向評...

永豐金併京城銀 調整換股比

京城銀行即將併入永豐金控，永豐金昨（26）日宣布，因雙方股東會所通過的盈餘分配，調整合併換股比率，京城銀行每1股普通股可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。