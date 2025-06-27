金檢大刀 揮向融資租賃業

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會將分三階段，將40家融資租賃公司納管《金保法》。 聯合報系資料照
金管會將分三階段，將40家融資租賃公司納管《金保法》。 聯合報系資料照

金管會將分三階段，將40家融資租賃公司納管《金保法》，民眾遇到亂收費、超貸、廣告不實、暴力討債、代簽空白本票者，均可向評議中心申訴，金管會也將祭出金檢大刀，違規者最高處1,000萬元罰鍰、限制業務或解職人員。

第一階段將中租（5871）、裕融、和潤及日盛台駿四家上市集團旗下共12家融資租賃公司納管；第二階段納入13家銀行租賃子公司；第三階段涵蓋剩餘15家租賃公會成員，總計40家。

三階段預計每半年推進一階段。

金管會昨（26）日宣布完成相關授權子法修正預告，首階段12家租賃業者預計9月中旬正式納管。

未來融資租賃公司從事以個人為對象的應收帳款收買（如BNPL、原車融資）、分期付款買賣、或具融資性質業務等三大項目，都將受《金保法》約束。

民眾與融資租賃公司有消費爭議時，可向融資租賃公司投訴，也能向評議中心申訴。

依評議中心規定，評議結果在12萬元以下，融資公司均得無條件接受。

金管會法律事務處長林志憲說，基於法規不溯及既往，民眾交易契約需得在新規上路後，才能受到保障，若有糾紛也才能申請評議。

這次預告的子法修正，新增四大重點規範，主要是回應民間團體建言，包括一、禁止業者代簽、或讓民眾簽空白發票或本票，遲繳時僅能收遲延利息，或賠償性違約金擇一。

二、簽約後，業者需提供契約給民眾。

三、民眾清償後，業者需交付清償證明。

四、以應收帳款收買、或分期付款買賣做融資者，禁止將債權讓與給第三人。

其餘既有規定是，五、利率與費用揭露：廣告、招攬、行銷時需揭露「年利率」與「總費用年百分率」，年息以民法16%（不算違約金）為限。

六、業務委外者，需建立廣告招攬監督機制並定期查核。

七、業者需對客戶做KYC，確保還款能力與風險承擔程度。

八、融資額禁超過擔保標的的市價。如中古車市價是10萬元，融資公司就只能借10萬元，「原車融資」禁止「超貸」。

九、自行或委外催收，禁暴力討債。

十、不得拒絕民眾提前清償。

新規上路後，40家融資業需遵循該規範，並適用《金保法》罰則，金管會也將金檢，盼可終結多年來亂象叢生的租賃市場。

金管會 納管 廣告不實

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