史詩級慘況！壽險5月爆虧千億元 淨值蒸發外匯水庫乾枯

5月匯率風暴，壓垮壽險業，獲利、淨值、外匯準備金三大數字急速惡化。據金管會統計，5月單月壽險業爆虧1,066億元寫史上最慘紀錄，淨值陷2兆元保衛戰，業者動用大量外匯準備金「水庫」替匯損止血，使水位遽降到188億元的史上低點。

金管會已出手救援，鬆綁責準金與死亡準備金提存規定，業者可選擇將釋出的準備金轉入損益（稅前盈餘）或外匯準備金，以抵禦未來市場波動風險，壽險圈估計約有千億元準備金釋出，料可暫穩住半年報。

惟一家壽險業高層示警，下半年新台幣若持續升值，CS和NDF避險工具成本大跳增，恐全數吞噬釋出的準備金老本，業者搬出「最後一桶金」，可能還不夠用。

加上股債匯市波動不確定性仍高，恐持續影響2025年壽險股價、獲利能力、可分配盈餘空間，小股東股息變少，甚至部分大股東還恐面臨增資壓力。

這場匯率風暴，更震出壽險業六大「史詩級」數字。5月虧損、未避險兌換損失、淨匯兌成本、動用外匯準備金額、及最後外匯準備金餘額等，均寫史上空前最慘紀錄，比2008年海嘯還慘。

5月壽險業爆虧1,066億元寫史上新高，連兩個月衰退，累計前五月由盈轉虧617億元。保險局主秘古坤榮說，因業務承保、淨投資全損失、營業費用也增加，其中淨投資損失盈轉虧280億元是史上最慘，衝擊也最大。

5月底淨值重挫到2兆345億元的19個月低點，月減1,831億元，累計前五月淨值蒸發5,515億元，寫近三年同期最慘，直逼2022年淨值危機的慘況。

官員說，5月淨值下滑，是受市場波動，使金融資產評價利益月減1,160億元，如台幣升值、債券價格下跌，都將影響淨值，其中以「覆蓋法」重分類其他綜合損益減少1,177億元衝擊最大。

也因5月台幣狂升近7%，使壽險業者海外投資，完全不避險情況下，出現了9,327億元的史上最大兌換損失，累計前五月兌換損失破兆元達1兆2,548億元的史詩級紀錄。

其中64%做了避險，同時付出了270億元避險工具成本，業者再動用了史上最大規模的2,091億元外匯準備金沖抵，最終5月淨匯兌損失仍擴大到1,455億元的史上新高，累計前五月淨匯兌損失2,638億元寫史上同期最慘。

業者動用了巨額的外匯準備金彌補匯損，5月底外匯準備金餘額遽降到188億元的史上新低水位，業者水庫幾乎全數耗盡。