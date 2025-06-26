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富邦證券落實金融友善服務 加入失智友善組織

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
富邦證券落實金融友善服務，加入失智友善組織。富邦證券獨立董事陳憲煒(左二)、總經理郭永宜(右二)、執行副總經理蘇鐘淦(右一)與臺北市大安區健康服務中心主任楊明娟(左一)於仁愛分公司合影。富邦證券／提供
富邦證券落實金融友善服務，加入失智友善組織。富邦證券獨立董事陳憲煒(左二)、總經理郭永宜(右二)、執行副總經理蘇鐘淦(右一)與臺北市大安區健康服務中心主任楊明娟(左一)於仁愛分公司合影。富邦證券／提供

富邦證券秉持「公平待客」與「友善服務」的核心理念，今年與臺北市大安區健康服務中心合作，舉辦失智友善服務訓練課程，積極推動「失智友善服務」，臺北市九家分公司正式加入失智友善組織。

富邦證券獨立董事陳憲煒、總經理郭永宜25日親赴仁愛分公司實地檢視各項金融友善服務措施，臺北市大安區健康服務中心主任楊明娟亦親臨現場，肯定富邦證券在落實友善金融服務上的努力與成果。

富邦證券獨立董事陳憲煒表示，富邦證券落實企業社會責任，自今年起規劃全台分公司陸續加入失智友善組織，致力打造「環境友善」、「溝通友善」及「服務友善」的金融服務體驗。目前全台營業據點1,551位同仁均已完成失智友善訓練，具備辨識失智徵兆的能力，能在第一線協助失智個案連結衛生及警政專業資源，提供更全面且溫暖的關懷與服務。

臺北市大安區健康服務中心主任楊明娟表示，失智症患者容易因環境變化及人事物應對而感到焦慮，且隨著認知功能退化，更容易成為金融詐騙的受害者。感謝富邦證券臺北市9家分公司全數加入「失智友善組織」，積極培訓營業同仁具備失智症識別能力，並提供「看、問、留、撥」的友善服務，打造失智友善的金融場域。

富邦證券為提升同仁對失智長者的理解與應對能力，持續提供營業據點主管及同仁專業的培訓課程。此外，富邦證券長期關注高齡客群的金融權益，2022年即推出全台首創、由專人接聽的「樂齡諮詢服務專線」，專為銀髮族客戶提供貼心的金融諮詢服務。未來，富邦證券將持續優化各項友善措施，致力打造暖心、安心的金融服務環境。

董事 富邦 失智症

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