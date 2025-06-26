壽險業高層嘆：三大難題待解 實支實付險理賠爭議擴大「勢必漲價」

壽險業面臨三大難題待解，2026年接軌IFRS 17及TW-ICS只是其一；第二道難題是，新台幣今年以來強升12.4%，迄今未見轉弱跡象，即使適用外匯準備金新制，在準備金用罄下，壽險公司仍將承受巨額匯損；第三道難題為近幾年來興起的PRP療法與外泌體，讓實支實付險理賠爭議愈演愈烈，損失率攀高成為保險公司急欲處理的問題，未來保費勢必會漲價。

國內壽險業將於明年接軌國際新制，壽險業高層感嘆，壽險業今年遭遇「史詩級」的新台幣匯率升值危機，即使轉換成外匯準備金新制也不見得夠用，畢竟一年升值逾10%這種景象實屬罕見，今年底前，壽險財報巨額匯損危機仍存。

除了制度面與財務面，實支實付險的理賠爭議，也是壽險業急迫想要解決的問題。

一名壽險業高層說，「每個醫生都告訴有保險的保戶，自費醫材會比較好，反正保險可以給付，明明是個簡單手術，醫生卻說要用達文西，或者幫保戶施打PRP與外泌體等昂貴針劑」，保戶增加許多不必要的自費項目，導致保險公司相關保單的損失率特別高、理賠金額快速攀升，導致壽險公司必須調高保費因應。

不過，壽險公司要調高保費可沒那麼容易，需經過金管會保險局核准，壽險公司「窮則變、變則通」，停售原本的實支實付險，再賣新產品來拉高費率，但舊保單有「自動續保」條款，已購買保單的保戶依舊可用各式自費項目向壽險公司申請理賠，讓壽險公司持續「失血」。

觀察今年第1季金融消費評議中心的申訴案件，在壽險公司理賠方面，「必要性醫療」類型的申訴件數高達290件、案件比率25.13%，高居第一。

壽險業高層舉例說，近年流行的PRP治療，通常應用於促進組織修復，例如肌腱損傷或骨折後的康復過程，外泌體療法則適用於調節免疫反應、抗發炎，以及治療某些慢性疾病甚至是回春，一針要價一萬元至三萬元，醫生會為保戶施打，再讓保戶向保險公司申請理賠，但這樣的療程是否「必要」，成為保戶與保險公司主要的爭議點。

壽險高層說，醫生在診斷書上一定會寫這屬於必要醫療，但保險公司也有自己的醫生顧問，他們判斷完後認為「不必要」，就會和保戶發生爭議，這類問題近年層出不窮，成為壽險公司急欲解決的問題。