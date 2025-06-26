再+1！金管會准14家銀行進駐高雄資產專區
金管會26日核准渣打銀進駐高雄資產專區，加上首批同意的13家銀行，至今已准14家銀行卡位高雄，從7月1日起試辦22項資產管理業務，為期一年到2026年6月底止。
目前已有17家銀行取得高資產客戶財管執照，其中14家已獲准進駐高雄，台新銀尚未提出遞件，永豐銀和法國巴黎銀行則尚未開辦財管業務。
另聯邦銀（2838）、高雄銀（2836）及臺銀等3家正申請高資產客戶財管執照。換言之，後續還有6家銀行具進駐潛力，總家數可望上探「2」字頭，大戶財管市場競爭將更趨白熱化。
金管會指出，渣打銀申請進駐高雄專區，主要試辦保險融資、Lombard Lending（資產組合擔保融資）等項目，也就高雄專區營運據點的管理架構、內控制度、風險控管機制及洗錢防制等提出具體規劃，並落實客戶權益保護與申訴處理機制。
金管會也要求各銀行需指派專責人員負責督導相關業務，進一步強化自律管理能量。
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