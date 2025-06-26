第一銀行全獲准辦理開放銀行第三階段服務 全台第一家

開放銀行（Open Banking）成為全球金融創新發展的重要趨勢，第一銀行繼成功完成第一階段「公開資料查詢」與第二階段「消費者資訊查詢」服務後，再度獲得金融監督管理委員會核准，正式成為首家辦理開放銀行第三階段「交易面資訊」服務的銀行之一。

開放銀行第三階段是「交易面資訊」服務，在經過消費者同意的前提下，可透過第三方服務提供（TSP） 的數位環境平台，以開放應用程式介面（Open API）進行交易及調整帳戶間的資金，包括貸款申請/查詢、扣帳授權等。

本階段依主管機關核定備查的API應用項目，涵蓋存款、信用卡、貸款、支付、手機門號轉帳等五大類別，應用範圍廣泛，透過開放銀行的三階段服務整合，不僅代表金融資料流通邁入更成熟階段，更有助打造以客戶為核心的創新金融生態圈。

第一銀行期待透過與TSP密切合作，整合外部創新技術與內部數位金融實力，讓金融服務從被動邁向主動，實現銀行、消費者與TSP三方共贏的新形態金融合作模式。