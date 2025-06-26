快訊

00929等三檔台股ETF換股公告了！不只納入華碩 還有這些AI股

悠遊卡變提款卡！高中生破解晶片編碼 「退刷變現」騙走上萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

台幣5月狂升近10%！壽險業單月大虧損1066億 史上最慘記綠

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台幣5月狂升近10%，壽險業單月大虧損1066億為史上最慘記綠。圖／本報資料照片
台幣5月狂升近10%，壽險業單月大虧損1066億為史上最慘記綠。圖／本報資料照片

5月台幣勁升9.53%，造成壽險業5月出現近年最大單月虧損。金管會保險局今（26）日公布保險業5月損益，其中，壽險業5月財務投資因為匯損失利、無法彌補業務承保損失之下，單月大虧損1066億元，為109年有統計以來最大。

壽險業原本在4月底，今年還有累積獲利449億元，但5月匯損則一次吐光、還倒賠617億元，5月單月虧損1066億元。

保險局主秘古坤榮說明，5月單月虧損1066億元，主要項目包括了業務承保損失668億元，淨投資損失為280億元，營業費用112億元；倘若今年1至5月，保險局指出，壽險業前5月虧損617億元，175億元業務承保利益，財務投資利益減少2375億元，業務費用增加40億元。

對於全體業者的平均避險比率，古坤榮指出，5月底為64.12%。

至於業務承保損失，保局則指出，主要在於保費收入與保險給付之間的落差，對此，外界都認為，保險給付這塊應也包括提前解約的保險金支付。

保險局統計也顯示，壽險業者外匯價格變動準備金只剩188億元，幾乎全部都要用光。

保險局指出，5月底新台幣兌美元匯率為相對於113年底升值幅度為9.53%，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為188億元，較113年底減少2008億元，包含新制一次性提存653億元，114年5月底壽險業涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動影響合計數為2638億元，同期間壽險業國外投資淨利益，包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動，則合計虧損1384億元。

對於5月的財務投資損失情況，古坤榮說明，壽險業5月國外投資虧損為1384億元，國內投資利得為2098億元，外價準備金淨變動2647億元，合計減少3361億元。

保險局最新統計也顯示，壽險業淨值前5月為2兆0345億元，較113年同期減少4407億元或17.8%；其中，5月壽險業淨值因為匯損影響，單月就蒸發1831億元。保險局官員也指出，5月買的債券ETF和美股的價格變動，都會在OCI呈現，也導致淨值下降。

在兌換損益和外價準備金的變動方面，因為台幣匯率大升值近10%，兌換損益前5月暴增至1兆2548億元，等於5月單月兌換損失高達9327億元。此外，避險工具損益單月增加5961億元、但換匯成本也增加270億元，而外價準備金在5月就動用了2091億元，因此，5月匯兌損失為1455億元。

金管會 壽險業 台幣匯率 保險金

延伸閱讀

股價一路漲52% 竹陞科技公布5月自結 EPS 1.7元、年增45%

手中有保險 心中無匯價

《「我是有錢人」迷思773》壽險業因台幣升值大虧 給投資大眾上的一堂重要課

壽險業銀行通路銷售 逐步回溫

相關新聞

台幣5月狂升近10%！壽險業單月大虧損1066億 史上最慘記綠

5月台幣勁升9.53%，造成壽險業5月出現近年最大單月虧損。金管會保險局今（26）日公布保險業5月損益，其中，壽險業5月...

新台幣挑戰29元大關 會升破關鍵價位嗎？銀行首席經濟學家分析

新台幣匯率升勢猛，即將挑戰29元大關。國泰世華首席經濟學家林啓超26日分析，過去40年，新台幣要強升要具備兩大條件，美國...

央行尾盤出手！新台幣強升2.26角 收29.165元

新台幣匯率終場在央行尾盤再度出手作價之下，台幣匯率由今日的最低點29.122升到29.165作收，較昨日升值2.26角，...

合庫銀行全台總動員 打造金融業最大綠色辦公網絡

合庫銀行積極推動辦公室節能減碳，並由總行大樓率先於2022年成為環境部響應綠色辦公的企業夥伴，持續將「節省能資源」、「源...

惠譽調升京城銀、永豐銀評等 合併後市占與多元布局看增

金管會核准京城銀（2809）與永豐金（2890）（BBB+/穩定）合併後，惠譽國際信用評等已解除京城銀發行人違約評等及國...

再現甜甜價！日圓二個月貶13% 螞蟻雄兵湧入換匯

新台幣升勢壯，同時也使得台幣兌日圓再現甜甜價，臺銀現金匯率牌告價格，26日上午10時許一度下探0.205新低價位，與二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。