台幣5月狂升近10%！壽險業單月大虧損1066億 史上最慘記綠

5月台幣勁升9.53%，造成壽險業5月出現近年最大單月虧損。金管會保險局今（26）日公布保險業5月損益，其中，壽險業5月財務投資因為匯損失利、無法彌補業務承保損失之下，單月大虧損1066億元，為109年有統計以來最大。

壽險業原本在4月底，今年還有累積獲利449億元，但5月匯損則一次吐光、還倒賠617億元，5月單月虧損1066億元。

保險局主秘古坤榮說明，5月單月虧損1066億元，主要項目包括了業務承保損失668億元，淨投資損失為280億元，營業費用112億元；倘若今年1至5月，保險局指出，壽險業前5月虧損617億元，175億元業務承保利益，財務投資利益減少2375億元，業務費用增加40億元。

對於全體業者的平均避險比率，古坤榮指出，5月底為64.12%。

至於業務承保損失，保局則指出，主要在於保費收入與保險給付之間的落差，對此，外界都認為，保險給付這塊應也包括提前解約的保險金支付。

保險局統計也顯示，壽險業者外匯價格變動準備金只剩188億元，幾乎全部都要用光。

保險局指出，5月底新台幣兌美元匯率為相對於113年底升值幅度為9.53%，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為188億元，較113年底減少2008億元，包含新制一次性提存653億元，114年5月底壽險業涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動影響合計數為2638億元，同期間壽險業國外投資淨利益，包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動，則合計虧損1384億元。

對於5月的財務投資損失情況，古坤榮說明，壽險業5月國外投資虧損為1384億元，國內投資利得為2098億元，外價準備金淨變動2647億元，合計減少3361億元。

保險局最新統計也顯示，壽險業淨值前5月為2兆0345億元，較113年同期減少4407億元或17.8%；其中，5月壽險業淨值因為匯損影響，單月就蒸發1831億元。保險局官員也指出，5月買的債券ETF和美股的價格變動，都會在OCI呈現，也導致淨值下降。

在兌換損益和外價準備金的變動方面，因為台幣匯率大升值近10%，兌換損益前5月暴增至1兆2548億元，等於5月單月兌換損失高達9327億元。此外，避險工具損益單月增加5961億元、但換匯成本也增加270億元，而外價準備金在5月就動用了2091億元，因此，5月匯兌損失為1455億元。