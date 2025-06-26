全球人壽總部園區 明年第四季啟用

全球人壽總部園區新建工程，歷經縝密擘畫、精心設計及穩健施工推進下，於26日上午舉行上梁典禮，典禮由全球人壽董事長林文惠主持，偕同總經理馬君碩及美孚置業總裁彭誠浩、台玻集團董事長林伯豐、壽險公會理事長陳慧遊、義大利建築師Prof. Marco Casamonti、立法委員林楚茵、台北市議會議長戴錫欽、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新等貴賓，為主體結構梁鎖上螺栓，象徵主體結構工程進入最後階段，預計明年中完成、第四季正式啟用。

全球人壽總部園區新建工程今日舉行上梁典禮，作為全球人壽重要的一大步，進駐台北市重要的金融產業聚落，以及臨近松山機場帶來國門指標意義，現場嘉賓冠蓋雲集，共同見證全球人壽總部園區新建工程達成階段性目標，邁入新的里程碑。

全球人壽董事長林文惠表示，總部園區不僅是企業營運核心，更結合永續、AI應用、幸福健康職場等全球人壽核心價值，全方位展現全球人壽「以人為本，利己利他的永續企業」願景，也體現全球人壽深耕台灣的承諾。

全球人壽總部園區坐落於敦北林蔭大道，毗鄰松山機場門戶，為台北市核心極為稀有的國際總部規格商辦，更讓本建案自興建以來就受到市場高度矚目。總部園區新建工程於2023年2月開工，由義大利Archea Associati事務所Prof. Marco Casamonti規劃，林秀芬建築師事務所設計監造，並由潤弘精密工程事業股份有限公司（2597）建造，繼「希望園區」後再度合作打造兼具美學、永續與企業精神的台北新地標。總部園區整體建築外型以「飛舞的蝴蝶」為意象，象徵企業在穩健經營下破蛹蛻變，化身耀眼的蝴蝶，在自然與城市、在地與國際之間開創優雅的航道，以台灣為起點，翱翔世界，擴大體現「因為愛 責任在」品牌理念。

全球人壽總部園區基地總面積近3,000坪，規劃南北兩棟鋼構帷幕建築，分別為地上13層及11層，地上層規劃辦公空間與商業空間，以及地下4層停車場，總樓地板面積超過23,000坪，完工後將可提供公司同仁優質健康多元的高品質辦公空間。除了企業總部自用，特別少量釋出能遠眺陽明山最佳景觀的5,000多坪頂級辦公空間，總部規格的專業物業管理，確保資產價值與營運品質，遠超傳統出租型商辦標準。

因應全球永續發展趨勢，全球人壽總部園區全案採最高國際規格，融合永續、健康與智慧建築理念，精選高效節能、低碳環保建材，搭配智慧管理系統，打造舒適且具最佳數位體驗的現代化辦公空間。未來預計取得鑽石級綠建築、美國LEED銀級、智慧建築黃金級，以及自用職場WELL健康建築黃金級等多重國際認證，全面導入智能化監控系統，展現企業對結構安全、永續經營及ESG精神的高度承諾。此外，基地周邊坐擁2,000坪敦北公園綠地及開放空間，將自然綠意融入日常工作場域，並以鄰里友善、開放共融的理念，促進企業與社區之間的良性互動，與所在的土地共榮、共存、共好。