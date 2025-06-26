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渣打銀7月進駐高雄專區 將引進限量獨家銷售私募基金

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

金管會26日同意渣打銀行進駐高雄資產管理專區試辦業務。渣打銀行表示，渣打銀行高雄資產管理專區預計7月正式開辦後，首先將引進由渣打銀行限量獨家銷售的三檔私募基金。

渣打銀行財富管理處處長Samrat Khosla表示，繼獨特基金產品外，另將於7月及8月底前陸續推出進階方案，包括依保險契約為擔保之保費融資服務，以及以多種金融資產(包括基金、債券、結構型商品等)為擔保之金融資產組合融資（Lombard Lending）服務，以渣打銀行全方位的專家團隊及獨特財管方案，協助高資產客戶打造首屈一指的財富管理諮詢與專屬投資配置。

渣打銀行於114年1月經金管會核准開辦高資產業務，此次申請進駐高雄專區試辦業務類型涵蓋保險融資、Lombard Lending等項目，並依金管會要求，就高雄專區營運據點之管理架構、內控制度、風險控管機制及洗錢防制等提出具體規劃，及落實顧客權益保護與申訴處理機制，確保各項業務在試辦期間符合法令並穩健運作。

金管會 財富管理 渣打銀行

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