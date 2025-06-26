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新台幣挑戰29元大關 會升破關鍵價位嗎？銀行首席經濟學家分析

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
國泰世華銀行首席經濟學家林啓超。 國泰世華銀行／提供
國泰世華銀行首席經濟學家林啓超。 國泰世華銀行／提供

新台幣匯率升勢猛，即將挑戰29元大關。國泰世華首席經濟學家林啓超26日分析，過去40年，新台幣要強升要具備兩大條件，美國大降息與外資大買超，今年美國會降息，但不到大降息，外資會買超，但不到大買超程度，因此「新台幣匯率還是有一點點升值空間」，投資人可用更划算的匯價加碼逾4%的美債，另外，AI類股表現仍佳，也可考慮長期投資。

國泰世華銀行今日舉行《2025下半年全球投資趨勢論壇》，林啓超與資產管理巨擘PIMCO全球固定收益投資長Andrew Balls（波以斯）展開對談，深入剖析總經觀察與資產配置策略。

林啓超強調，歐元區可能加大財政政策力度及美歐利差趨高向下趨勢下，今年下半年美元偏向弱盤；此外，穩定幣興起，其依託美元或美債準備的機制，未來可能協助鞏固美元資產在全球金融體系的主導地位，堪稱「讓美元再次偉大」的重要推手。

對於近期新台幣匯率狂升，林啓超說，過去40年，台幣要強烈升值必須滿足兩大條件，美國大降息與外資大買超；過去兩個月，市場一直討論海湖莊園協議，其中內容「三分真、七分假」，台灣卻十分認真看待，主因是，美國債務突破36兆美元，不用等到美國總統川普卸任，美國政府債務就會超過40兆美元，市場對此感到憂心、瀰漫看空美元的氣氛；不過，海湖莊園協議的作者米倫已親口表示，「There's nothing there.（沒有這回事）」。

林啓超說，台灣央行有套「柳樹理論」，當新台幣強勢時，「老大哥」（指央行）會出來扶一下，只是，過去只要「六級風」，老大哥就會出來扶一下，未來可能要到「13級風」才會出來。

另外，過去一周，市場對聯準會的降息預期升溫，也是台幣等亞幣明顯升值的主因。至於新台幣匯率會不會繼續升值，林啓超認為，美國會降息，但距離大降息還有一段距離；那麼，外資會不會大買超，台灣製造業表現兩樣情，非電子業去庫存不順、比較辛苦，電子業表現非常好，美中相爭也會讓AI的投資力度加大，未來在AI的投資上只會更多、不會變少；外資會買超台股，但不到大買超的程度，因此「新台幣匯率還是有一點點升值空間」。

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