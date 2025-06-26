華南金資產新店中央段危老都更 今日上梁

華南金資產位於新店中央段危老都更案，26日舉行上梁儀式，該案位於新店區中央新村中央四街的一處老屋，歷經約一年半的施工，今日舉行上梁典禮。

該案基地原為屋齡老舊的加強磚造建物，且經評估確為耐震能力不足的危險建築物，地主透過華南金融集團旗下「都更危老華南隊」一條龍服務，半年內即與華南金資產管理完成危老重建合作契約簽訂，啟動重建流程。即使在興建過程中營建成本急遽上漲。華南金資產管理仍嚴格把關工程品質。本案預計於 2026 年完工，重建後的大樓將為地上11層、地下二 層共計 30 戶的耐震住宅大樓。

華南金資產管理目前除台北市萬華區住宅危老重建案即將於今年完工外，也成功協助新北市土城區、三重區等多處地主進行都更重建，以實際行動力挺政府推動都更危老重建政策。