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惠譽調升京城銀、永豐銀評等 合併後市占與多元布局看增

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

金管會核准京城銀（2809）與永豐金（2890）（BBB+/穩定）合併後，惠譽國際信用評等已解除京城銀發行人違約評等及國內評等之正向評等觀察狀態。此外，惠譽解除永豐商業銀行（BBB+/穩定）政府支援評等的正向評等觀察狀態，並將其評等自bbb-上調至bbb。

同時，惠譽將京城銀的長期發行人違約評等自BBB調升至BBB+，以及將其國內長期評等由A+(twn)上調至AA-(twn)。評等展望為穩定。另，惠譽授予京城銀bbb+的股東支援評等，顯示惠譽預期永豐金在必要時提供非常態性支援的可能性為高。

惠譽同時確認和撤銷京城銀政府支援評等和個別實力評等，因為這兩項評等與惠譽的評等分析研究不再相關。惠譽將於2026年京城銀與永豐銀正式合併後撤銷京城銀的全部評等。

評等理由指出，永豐銀為永豐金的重要子公司（截至2025年第1季底，占永豐金合併資產總額的91%），惠譽預期永豐銀與京城銀合併完成後將進一步提升永豐金在台灣銀行業的整體市場地位。此外，跨售帶來的潛在綜效預期將增加業務規模並使永豐金在放款集中度及地區布局方面更加多元化。

金管會 永豐金 惠譽 布局 京城銀

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