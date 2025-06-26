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再現甜甜價！日圓二個月貶13% 螞蟻雄兵湧入換匯

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
新台幣升勢壯，同時也使得台幣兌日圓再現甜甜價。本報系資料照片
新台幣升勢壯，同時也使得台幣兌日圓再現甜甜價。本報系資料照片

新台幣升勢壯，同時也使得台幣兌日圓再現甜甜價，臺銀現金匯率牌告價格，26日上午10時許一度下探0.2035新低價位，與二個月前相較，日圓兌台幣再貶值約13%。線上換匯量最大的玉山銀行上半年日圓換匯與去年相比平均成長四成，且集中在5、6月。

以臺銀日圓現金匯率牌價為例，前一波高點在4月22日為0.2351，如今又來到0.2價位。外匯專家李其展表示，日圓本身兌美元大區間目前在139-149價位整理尚未結束，短線貶多稍微拉回但不影響盤整趨勢。至於日圓兌台幣由於台幣很強，導致日圓被壓下來，近期在0.2-0.21價位整理，如果台幣進一步走升表態，日圓即有機會穿破0.2。

日圓 新台幣 匯率

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