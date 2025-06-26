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新世代企業家搶搭AI列車 資誠聚焦應用助攻企業轉型

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
資誠永續會第二次論壇合照。業者提供
資誠永續會第二次論壇合照。業者提供

AI不再只是科技業的話題，而是各行各業都必須面對的新挑戰與新機會。資誠新世代企業家永續會近日舉辦第二次論壇，以「策略轉型 AI應用」為主題，吸引各界企業經營者與創業者參與，透過實際案例與專業分析，幫助企業找到適合自身的AI導入方式，加速轉型腳步。

論壇一開場，資誠創新諮詢公司董事長盧志浩就點出AI對各產業造成的深遠影響。他提醒，AI導入並非只是買系統，更關鍵的是企業內部要有足夠的理解與組織能力，能夠有效規劃並推動AI應用，才有機會創造真正的效益。

資誠創新諮詢公司董事陳世祥也分享「Prompt」在生成式AI中的關鍵角色。他展示資誠研發的Tars.ai平台如何整合企業內部知識，讓AI能快速理解資料脈絡，進行有價值的分析與應用，幫助企業打造屬於自己的AI專屬大腦，結合企業內部的文檔與知識，實現智能的數據分析與應用。

除了專家觀點，論壇也邀請到不同產業進行實務分享。關鍵評論網執行長暨共同創辦人鍾子偉指出，數據與媒體產業正經歷劇烈變化，AI帶來的影響是前所未見，亞洲企業若能精準運用，將有機會在這波變革中脫穎而出。

圓安生技特助許州億則談到，公司透過AI強化原料到成品的每一道控管流程，不只提升生產品質，也加速產品上市速度。第一化粧品品牌經理陳薇婷分享，AI生成的文案與腳本不僅大幅減少團隊溝通成本，也讓行銷更貼近消費者需求，有效提高曝光成效。

資誠新世代企業家永續會榮譽會長周建宏表示，人工智慧正迅速成為全球商業領域的重要趨勢，透過有效的AI應用，企業能夠更好地迎接未來的挑戰和機遇。資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠則強調，PwC Taiwan正積極推動AI與客戶服務的結合，期待新世代企業家能在AI技術的協助下，推動永續發展並創造更多企業價值。

資誠創新諮詢公司董事陳世祥演講。業者提供
資誠創新諮詢公司董事陳世祥演講。業者提供
資誠創新諮詢公司董事長盧志浩演說。業者提供
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資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠致贈禮品。業者提供
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資誠新世代企業家永續會榮譽會長周建宏致贈禮品。業者提供
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資誠 企業家 AI

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