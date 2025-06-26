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北富銀「善化分行」開幕 深耕南台灣、擴大在地服務能量

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

因應區域發展趨勢，為強化在地服務動能，台北富邦銀行於台南市善化區新設立「善化分行」，26日正式開幕，展現北富銀深耕地方、貼近民眾的營運策略，並積極回應區域金融服務的實際需求。

北富銀表示，金融價值不僅體現在銀行業務本身，更在於是否能回應地方所需，發揮金融專業促進社區成長、提升民眾生活品質。善化區近年受惠於南部科學園區進駐與高薪就業機會，人口穩定成長，區域經濟與產業蓬勃發展，居民對金融服務的需求亦日益提升。

為了帶給鄰里鄉親更適切的服務，北富銀特別設立善化分行，一方面提供即時便利的金融支援，協助民眾妥善規劃財務與資產；另一方面也期望藉由分行據點，強化與社區的互動，推動金融教育與公益參與，落實企業社會責任。善化分行營業空間涵蓋一至二樓，除設有專屬理財洽談區外，更全面採用低櫃檯設計，方便長者及行動不便者坐著洽辦業務，展現對多元族群的尊重與關懷。

慶祝善化分行開幕，北富銀推出一系列回饋活動，即日起，凡完成保單健診且於分行承作新保單者，則可獲得大型戰術收納包或多功能不沾電湯鍋等好禮；升等為理財會員者，還有機會獲得24吋行李箱、快煮壺等精美贈品。數量有限，送完為止，歡迎在地民眾踴躍前來體驗北富銀貼心且多元的金融服務。

北富銀秉持「正向力量，成就可能」的品牌精神，不僅積極推動商品創新與數位轉型，提供優質且多樣化的金融方案，更持續發揮專業能力，推動永續發展，期望在穩健經營的基礎上拓展服務觸角，成為企業與民眾最值得信賴的金融夥伴。

台北富邦銀行 北富銀 保單

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