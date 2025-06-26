國泰世華首席經濟學家：美國未大降息、外資未大買超 台幣不會強烈升值

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今（26）日在國泰所舉辦的2025年下半年全球投資趨勢論壇中指出，即使最近台幣明顯升值，亦為亞幣中升幅最猛，但他認為，除非出現美國大降息，或是外資大買超，這兩大前提存在，台幣才有強烈升值的條件。

林啟超進以美國當年的廣場協議背景指出，當年也是美國聯準會利率基點先降了400點，之後又降了200點，接下來台幣才大升值，當時，台股也從600多點升至12000點，當時亦有出現外資大買超因素。但這次不會有大降息，也不會有大買超，因此他認為「柳樹不會狂搖」。

對於美國降息步調，林啟超也分析，美國下半年一定會啟動降息，明年幅度會更大，因為鮑爾明年就會任期屆滿，現在7席理事裡，有二票已是積極主張7月降息，明年也會有包括鮑爾在內的二席董事空出來，預計也會是鴿派出任理事，而且由於川普提名，因此預期鴿派會占一半以上。

林啟超也分析關稅及台幣升值的影響指出，非電子業明顯庫存去化並不順利，因為中國大陸產能過剩，非電子業相當辛苦，即使最後關稅稅率只有10%，但因為傳產毛利低、很辛苦，再加上大陸產能過剩出現倒貨問題，台幣升值對低毛利廠商更是雪上加霜。

另一方面，林啟超也看好人工智慧（AI）未來在半導體成長扮演的角色，他認為AI相關投資一定會加速，而且未來到2030年，就會占半導體的投資和銷售比重近一半。

7月9日在即，林啟超也指出，台灣出口至美國的接近7成為資通訊產品，最後半導體稅率是多少、影響深遠，而且半導體出口占三分之一，對等關稅更為重要。至於進口關稅率，台灣原本就已是1.7%了，影響有限。他也表示，接近1700億美元的晶片，直接出口到美國不到80億美元，因為通常會先出口到大陸作組裝，例如蘋果手機，因此，美國對iPhone如何課稅，也是重點。

對於日本的利率政策，林啟超也提醒，由於豐田財報匯損20年來第一次出現損失情況，這對日本銀行而言，會更謹慎看待升息決策。