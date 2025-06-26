談二代接班 永達保經董事長：十年磨一劍 應已準備好了

永達保經今（26）日舉行其新企業大樓上樑典禮，並由董事長吳文永親自主持，吳文永會後受訪時指出，永達今年業務成長率高達15%，並對未來的業務重心指出，永達仍著重於利變美元保單的推動，目前利變保單占比達9成，相信是對退休族較好及安全的保單規畫。而談到兒子吳柏瑨的接班，吳文永更形容：「十年磨一劍，應已準備好了。」

吳文永指出，今年上半年業務量成長15%。對於成長趨勢，他認為台灣未來10年及20年經濟仍會很好，保險業因為國民所得，將持續成長；至於保經代市占率，他認為越來越高是必然之勢，因為客戶越來越青睞擁有多家公司的保單。

至於台幣升值，吳文永認為，主要對保險公司投資有影響，和業務面則沒關係，他進而指出，保險是長期企業，不會因為短期波動而影響，美國仍是強勢貨幣，最近匯率走弱只是短期現象。

吳文永也指出，永達保經的利變保單占比仍占9成以上，至於投資型保單則僅占1成，他進而說明，因為投資市場變化很快，客戶買了投資型保單若虧錢也會怪業務人員；吳文永亦回憶，2008年受房地美、房利美衝擊，投資型保單也虧損很多，很多營銷員也因此都流失了，原因正是因為營銷員感到對不起客戶，相較之下，利變保單較安全，也較有利於退休規畫，也是下半年銷售主軸。

對於2026年10月即將完工啟用的新大樓，吳文永也說明，仍是營業使用，因為永達會擴大經營。他也指出，永達下月起會給新的培訓補助，將有利於招募：「這是25年來第一次給招募津貼，就是為了擴大招募市場！」

吳文永也指出，今年業務員估計再成長500人，目前為2500人，預計成長20%。對於大陸市場，吳文永也指出，大陸經濟預估2、3年時間才能恢復，短期內，大陸內地較辛苦，也希望大陸市場儘快好起來，因為保險業務仍在於民眾所得，所得好、經濟穩定，較有買保險意願。

吳文永也分析，大陸去年至今年，有幾個措施影響保險市場，包括人行降率，市場利率下滑也會帶動保單利率下滑，再加上經濟因素，因此影響保險業務，但他認為，大陸投保率低、人多錢多，仍是有可為的市場。至於東南亞市場，吳文永認為，例如越南及柬埔寨，他發現前進的保險業者都很辛苦，而且大陸所得仍遠超過東南亞市場，因此守好大陸市場就好，暫時不去東南亞。

談到自己的兒子，也就是目前的總經理特助吳柏瑨，他直誇，他很聰明，也很用心在學習，他已請總經理作到70歲，也就是再3年再交班，兒子還有時間可以學習，因為要接班的不只台灣，也有大陸，責任重大；吳文永進而指出，這場接班已花了十年時間作準備，應是夠了，兒子最早在宏泰人壽有訓練，在元大也培訓一年，來永達也有5、6年，對於接班的準備，他形容：「十年磨一劍，應已準備好了。」