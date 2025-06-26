快訊

中美大船說翻就翻？川普轟炸伊朗成借鏡 恐改變陸對台戰略盤算

國家警報大響！2縣市大雷雨狂炸1小時 氣象署發災防告警

台積電駐廠員工偷吃同事雞排和紅茶 受害者遭資遣怒告求償

永達保經蓋新總部大樓 預計明年10月完工

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
永達保經舉行全新企業大樓上樑典禮，在董事長吳文永（圖中）、總經理陳慶鴻（圖右5）以 及總經理特助吳柏瑨（圖左6）率領下，偕同公司高層及重要貴賓共同見證這歷史性的一刻。圖／永達保經提供
永達保經舉行全新企業大樓上樑典禮，在董事長吳文永（圖中）、總經理陳慶鴻（圖右5）以 及總經理特助吳柏瑨（圖左6）率領下，偕同公司高層及重要貴賓共同見證這歷史性的一刻。圖／永達保經提供

永達保險經紀人公司今日舉行全新企業大樓上樑典禮，董事長吳文永、總經理陳慶鴻以及總經理特助吳柏瑨偕同公司高層及重要貴賓均一起參與，對此董事長吳文永表示，新企業大樓是永達對保戶和永達人最鄭重的允諾，相信一個優質且穩定的企業，才能讓業務夥伴安心打拼，讓保戶信賴無憂。這棟新大樓更是我們對社會責任與長遠發展願景的具體實踐。

永達企業大樓這棟大樓為綠建築設計，從設計、建材選用、能源管理到水資源利用，皆導入最新節能減碳技術，並取得綠建築銀級標章，不僅體現永達對環境保護的承諾，也為員工提供一個健康、環保、永續的辦公空間，建築規劃地上11層、地下4層，共15層，總坪數2250坪，投入4.7億元資金，由以兆建築師事務所規劃設計、旺邦營造負責施工，預計2026年10月完工啟用。這棟建築物地處交通便捷的圓山捷運站旁，並鄰近大龍峒孔廟與花博公園，將文化、藝術與綠意融為一體，永達也看好未來必定成為大同區亮眼的新地標。

永達也指出，永達企業大樓的原永達承德大樓屬危老重建，與鄰近建築物棟距過近，使得工程面臨極大技術挑戰；在建造過程中，又曾因台北各處發生建築工安事件及各地層出不窮的「天坑」事件，加上疫情後全球性的缺工缺料問題等複雜因素，都為拆除工程帶來前所未有的難度。

基於對施工安全與品質的堅持，永達採取旺邦營造團隊建議極為耗時且重技術的全套管式切削工法，取代傳統爆破，大幅降低了噪音與震動對周邊環境的影響。董事長吳文永指出，負責施工的營造團隊在重重壓力與嚴格規範下，始終秉持謹慎態度，克服重重難關，確保工程如期且安全地推進，這不僅是技術的勝利，更是團隊專業與責任感的最佳寫照。

董事長 建築物 保險

延伸閱讀

工作壓力大常睡不著 苗栗縣政府驚傳黃姓科長墜樓身亡

苗縣府祕書新接任工商科長不到3個月 驚傳墜樓身亡

影／新北兄弟穿制服假冒電信公司 連偷台南33棟大樓避雷針電纜線

苗栗縣政府大樓發生墜樓事件 死者在縣府任主管多年

相關新聞

台幣升最猛 日圓韓元甜甜價再現！日圓匯價再創新低

台幣匯價升勢猛烈，今日上午升值幅度超過1%，在亞幣一片競升稱冠全體亞幣，同時也使得台幣兌日圓再現甜甜價，可說「沒有最低，...

大型出口商大舉拋匯 台北匯市上午成交量驚爆天量

股匯雙升，更加深對台幣升值預期心理，出口商在十點大舉進場拋匯之後，今日匯市成交量亦在上午爆出大量，截至中午，台北外匯經紀...

國泰世華首席經濟學家：美國未大降息、外資未大買超 台幣不會強烈升值

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今（26）日在國泰所舉辦的2025年下半年全球投資趨勢論壇中指出，即使最近台幣明顯升值，亦...

富邦人壽致力公平待客 獨董陳建宏審視金融友善成果

富邦人壽深耕公平待客落實普惠金融等策略，獨立董事陳建宏至總公司參加「金融友善服務座談會」，回饋金融服務業可持續優化方向，...

談二代接班 永達保經董事長：十年磨一劍 應已準備好了

永達保經今（26）日舉行其新企業大樓上樑典禮，並由董事長吳文永親自主持，吳文永會後受訪時指出，永達今年業務成長率高達15...

永達保經蓋新總部大樓 預計明年10月完工

永達保險經紀人公司今日舉行全新企業大樓上樑典禮，董事長吳文永、總經理陳慶鴻以及總經理特助吳柏瑨偕同公司高層及重要貴賓均一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。