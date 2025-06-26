永達保經蓋新總部大樓 預計明年10月完工

永達保險經紀人公司今日舉行全新企業大樓上樑典禮，董事長吳文永、總經理陳慶鴻以及總經理特助吳柏瑨偕同公司高層及重要貴賓均一起參與，對此董事長吳文永表示，新企業大樓是永達對保戶和永達人最鄭重的允諾，相信一個優質且穩定的企業，才能讓業務夥伴安心打拼，讓保戶信賴無憂。這棟新大樓更是我們對社會責任與長遠發展願景的具體實踐。

永達企業大樓這棟大樓為綠建築設計，從設計、建材選用、能源管理到水資源利用，皆導入最新節能減碳技術，並取得綠建築銀級標章，不僅體現永達對環境保護的承諾，也為員工提供一個健康、環保、永續的辦公空間，建築規劃地上11層、地下4層，共15層，總坪數2250坪，投入4.7億元資金，由以兆建築師事務所規劃設計、旺邦營造負責施工，預計2026年10月完工啟用。這棟建築物地處交通便捷的圓山捷運站旁，並鄰近大龍峒孔廟與花博公園，將文化、藝術與綠意融為一體，永達也看好未來必定成為大同區亮眼的新地標。

永達也指出，永達企業大樓的原永達承德大樓屬危老重建，與鄰近建築物棟距過近，使得工程面臨極大技術挑戰；在建造過程中，又曾因台北各處發生建築工安事件及各地層出不窮的「天坑」事件，加上疫情後全球性的缺工缺料問題等複雜因素，都為拆除工程帶來前所未有的難度。

基於對施工安全與品質的堅持，永達採取旺邦營造團隊建議極為耗時且重技術的全套管式切削工法，取代傳統爆破，大幅降低了噪音與震動對周邊環境的影響。董事長吳文永指出，負責施工的營造團隊在重重壓力與嚴格規範下，始終秉持謹慎態度，克服重重難關，確保工程如期且安全地推進，這不僅是技術的勝利，更是團隊專業與責任感的最佳寫照。