永達保經董事長吳文永：保經成長越來越快 利變型成長期主軸

永達保經26日舉行全新企業大樓上梁典禮，董事長吳文永、總經理陳慶鴻以及總經理特助吳柏瑨皆出席活動。吳文永於會後受訪時指出，永達保經今年上半年新契約保費較去年同期成長約15％，下半年則看好美元利變型商品、投資型商品都會表現不錯，尤其是利變型商品將成為未來長期主軸。

據壽險公會前五月數據顯示，在新契約保費4,158.5億元中，傳統保經代通路保費收入達751.8億元，年成長39.8%，占整體保費收入達18.08%，亦較去年同期17.56%提升。

吳文永於會後受訪時分析今年保經代業績表現指出，永達保經今年上半年新契約保費較去年同期成長約15％，雖然較少，但公司的經營狀況比去年好很多。

吳文永說，以永達保經來看，目前利變型商品占九成，投資型商品約一成，因為投資市場瞬息萬變，有時好有時壞，消費者賺錢不一定會感謝業務員，但虧錢可能就會責怪，還記得2008年遇到金融海嘯，很多業務員都流失了，因為覺得對不起客戶，所以他覺得保險還是買一個穩定保障。下半年則看好美元利變型商品、投資型商品都會表現不錯，尤其是利變型商品將成為未來長期主軸。

談及保經市占有逐漸提升的趨勢，吳文永說，主要是因台灣市場很小，每一家保險公司的商品不可能滿足每一個消費者，而全世界對保險觀念最好正是台灣的消費者，因此他認為未來台灣保險市場，保險經紀人成長速度會越來越快，保險公司則慢慢會衰退，這是市場因素造成的。

展望下半年，吳文永表示，永達保經將擴大經營，目前業務員人數約2500名，從7月開始將給予新人培訓補助，同時也是25年來首次給予招募津貼，今年目標成長500名業務人員。

近期台幣升值對保險公司投資比較有影響，對業務上比較沒關係，台灣現在賣的大部分都是美元保單，從長期來看，美國貨幣仍是強勢貨幣，因此台幣升值波動只是一個短期現象。台灣未來10年、20年的經濟可能會相當好，而台灣保險業也會成長快一些，因為所有保險業的成長一定跟國民所得有關係，而台灣經濟環境好，也代表每個人都有機會，相對帶給保險業一個很大的豐收徵兆。

永達在大陸經營遭遇逆風，外界關心是否有好轉，吳文永表示，大陸現在經濟在下行，他們預估可能需要2~3年的時間才能好轉，由於大陸當局去年發布保險新制，保險公司與經代公司的合約費用降了50%，且保單利率下滑，加上經濟不穩定，三重打擊下，今年在大陸的保險業都很辛苦，但這應該是短暫的影響，仍看好大陸保險市場發展，主要是因其投保率低，人口多錢也多，對永達來說是一個不錯的市場。

至於是否進軍東南亞市場，吳文永說，東南亞因為語言溝通問題，再加上所得不高，目前還不考慮。

另外，談及接班議題，吳文永對於1992年次、33歲的獨子吳柏瑨期望很大，吳文永笑說，兒子的接班之路可以說是「十年磨一劍」，最開始在宏泰人壽訓練，後來進入公司。「他（吳柏瑨）很聰明也很用心在學習，我也跟總經理（陳慶鴻）講說，要做到70歲再交班，所以大概還有三年多的時間準備，因為他還年輕，三年後會更穩重，他接班不只有台灣還有大陸，如果沒有弄好，會影響很多人的生計，因此這段時間就要輪調各部門，參與公司決策，公司對外活動也須參加，一步一腳印，因為企業要長期發展，接班人的專業能力要奠定好。」

永達保經全新企業大樓26日舉行上樑典禮，吳文永致詞時表示，「新企業大樓是我們對保戶和員工最鄭重的允諾。我們相信，一個優質且穩定的企業，才能提供最可靠的保障。這棟新中大樓不僅是公司的代表，更是我們對社會責任與長遠發展願景的具體實踐，讓員工安心打拼，讓保戶信賴無憂。」

永達企業大樓在規劃之初，即以最高標準貫徹ESG理念。該建築已依循嚴謹的評估，從設計、建材選用、能源管理到水資源利用，皆導入最新節能減碳技術，並取得綠建築銀級標章。建築樓規劃地上11層、地下4層，共15層，總坪數2,250坪，由以兆建築師事務所規劃設計、旺邦營造股份有限公司負責施工，預計2026年10月完工啟用。