京城銀股東會／僅約23分鐘即結束 員工獻花正、副董事長與總經理致謝

京城銀（2809）於今日上午舉辦2025年股東常會，由董事長戴誠志主持，會中承認2024年度營業報告書、財務報表、各項討論事項，以及2024年度盈餘分配案。京城銀表示，今年決議全數保留未分配盈餘不配發現金股息，因與永豐金（2890）的股份轉換價已明定現金對價與換股比例，且訂有反稀釋條款，此次未配發股利並不影響股東所應享有的整體權益。

京城銀上午股東常會，沒有股東發言，議程進展快速，股東會僅約23分鐘即結束，結束後京城銀員工獻花給董事長戴誠志、副董事長蔡炅廷與總經理姜宏亮三人，表達對三位最高主管一路以來帶領京城銀與照顧員工的感謝。

京城銀2024年累計稅後純益為新台幣50.24億元、每股稅後純益(EPS)4.52元，淨值報酬率(ROE)9.59％、稅後資產報酬率(ROA)1.29％。資產品質在審慎的風險管理與授信政策下維持一定水準，截至2024年底逾放比率0.02%、備抵呆帳覆蓋率6,870.9％，優於同業平均。

資本水準方面，截至2024年底止，全行總資產規模達3,929億元，資本適足率為17.25%，第一類資本比率為16.10%，均較2023年底的16.58%、15.43%穩定上升。2025年1月獲惠譽國際信用評等公司評定京城銀國內長期評等為「A+(twn)」，展望為「正向觀察名單」。評等的確認反映京城銀將維持適當的風險概況、充裕的核心資本水準，以及穩健的流動性狀況，展望列入正向觀察名單亦反映京城銀與永豐金股份轉換案若獲主管機關核准後，京城銀將擁有來自母公司永豐金控的支持。

京城銀表示，金管會已於6月19日同意永豐金控以股份轉換方式取得京城銀100%股權，待雙方董事會共同議定股份轉換基準日後，將依相關法令規定向證交所申請於股份轉換基準日終止上市交易，京城銀也將成為永豐金控全資持有之子公司。關於京城銀與永豐銀之間的合併時程，京城銀目前已啟動與永豐銀行合併之相關準備作業，並以維護客戶權益及確保金融市場穩定為最高原則下，審慎積極推動整合進程，並期許能於2026年底前完成銀行間的合併作業。

展望2025下半年，京城銀強調營運發展與整併準備將同步推進，持續專注於利差的提升、核心存款的穩定與資金成本的控管，並善用資源強化金融服務深度與數位轉型能力，為客戶帶來更具競爭力的金融體驗，持續替股東創造長期價值。