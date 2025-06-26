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永達保經前5月新契約保費年增15% 看好台灣市場

中央社／ 台北26日電

永達保經董事長吳文永今天表示，永達保經今年台灣前5月新契約保費收入年增15%，他看好台灣未來20年經濟，國民所得增加將帶動保險業成長，單一公司很難滿足所有需求，預期保險經紀人成長也會愈來愈快。

永達保險經紀人公司今天舉行全新企業大樓上梁典禮，包括吳文永、總經理陳慶鴻、總經理特助吳柏瑨皆親自出席。

吳文永致詞時指出，大樓2022年動土至今，預計明年10月完工啟用，建築規劃地上11層、地下4層，總投入資金約新台幣4.7億元，總坪數約2250坪，未來主要也是公司內部使用。

吳文永會後接受媒體採訪時表示，保險業成長跟國民所得密切相關，只要經濟環境穩定，保險業就有成長機會，台灣未來10年到20年經濟都很好，保險業也因此成長快速。永達保經目前業務人力約2500人，預計今年再增加500人。

根據壽險公會統計，前5月壽險業含負債項下收入的新契約保費為新台幣4158.55億元，年成長35.8%。其中，傳統保經代對壽險業新契約保費貢獻比達18.08%，相較前幾年比例也呈緩步上升。

媒體關注是否未來相關貢獻比例逐年增加，吳文永指出，台灣市場很小，每家公司產品不可能滿足全部消費者，預期在這樣的市場狀況下，保險經紀人成長會愈來愈快，這也意味貢獻比例可持續增加。

至於新台幣今年以來累計已升值11%，吳文永指出，匯率比較影響壽險公司投資，對業務影響有限。台灣很多都是銷售美元保單，不太會因為短期波動受影響，長期來看，美元仍是強勢貨幣。

外界關注永達保經轉投資的中國永達理保經發展，吳文永分析，今年受到3因素影響，包括保險公司與經代公司的合約費用降50%，導致佣金收入減少，市場利率下降導致保單利率也下滑，加上總體經濟不穩定，所以在中國的保險業今年比較辛苦，但應是短暫影響，長期來看，中國民眾投保率低、人多、錢也多，仍是很好的市場。

吳文永獨子、總經理特助吳柏瑨今天也出席典禮，媒體關注永達保經接班進度，吳文永指出，企業追求永續經營，接班希望投入10年時間奠定基礎，「可謂十年磨一劍」，吳柏瑨很用心學習，他已經在公司5到6年，也輪調各部門、參與決策狀況，會準備3年多再接班。

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