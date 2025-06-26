兆豐銀偕高市府推「雄挺利」青創貸款 最長5年利息補貼

高雄市政府青年局與兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行攜手合作推動的「雄挺利」青年創業貸款利息補貼實施計畫邁入第三年，持續透過實際行動支持青年創業，日前於國立中山大學舉行「永續高雄青年創業挑戰賽」頒獎典禮，由兆豐銀行南區營運中心營運長馬孝親與高雄市青年局局長林楷軒一同出席，攜手推廣青年創業政策，展現兆豐銀行積極實現普惠金融的理念。

兆豐銀行表示，「雄挺利」計畫結合與高雄市青年局的利息補貼政策，今年7月起，青年可向兆豐銀行申請「青年創業及啟動金貸款」，僅需透過兆豐銀行「小微easy貸」或完成指定創業課程後，即可於中小企業網路大學校線上申請貸款，全流程皆可遠端辦理，達成「24小時不打烊」的服務。

此外，核貸後兆豐銀行替青創企業向高雄市政府青年局申請利息補貼，補貼年限最長5年，不僅減輕資金壓力，更讓青創業者免於來回奔波與繁瑣的行政作業，讓創業夢不再遙不可及。

兆豐銀行強調，銀行不只是金融服務的提供者，更是青年創業旅程中的最佳夥伴。透過本次與高雄市政府青年局三度攜手合作的「雄挺利」計畫，提供政策資源與金融工具整合的全方位服務，展現兆豐對地方創生與普惠金融的實質承諾。

從貸款、輔導、利息補貼到串聯政府資源，「雄挺利」計畫已成功陪伴許多青創品牌邁出第一步、站穩腳步，也讓「創業OK、夢想OK」不再只是口號，而是一條真實可行的道路。兆豐銀行未來將持續強化與地方政府合作，推動更多跨縣市青年利息補貼專案，擴大地方創生效益，讓青年創業夢想從高雄啟航、在全台開花，讓青年創造屬於台灣的新未來。