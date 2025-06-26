京城銀股東會／合併倒數！通過不發放現金股息

京城銀行（2809）26日召開公司最後一次股東常會，也是董事長戴誠志在任最後一次主持股東會，會中通過去年決算表冊，以及盈餘分派案，由於京城銀即將併入永豐金控（2890），其合併換股條件與股利連動，因此京城銀今年決議股利掛零，為近13年首度不配發現金股息，以維持換股條件中的現金部分金額不變。

京城銀今年3月3日股東臨時會已通過合併案，京城銀與永豐金將以股份轉換方式，每一京城銀普通股股份換發永豐金1.15股普通股及新台幣26.75元現金，做為永豐金取得京城銀100%股權的對價，金管會日前並已核准合併案，預期10月京城銀即會股票下市、納為永豐金的子公司。

由於合併條件與股利配發連動，也就是若京城銀有配發現金股息，其合併對價的現金金額也將相對扣減，因此今年京城銀董事會決議不配息，打破了過去連續12年每年都發現金股息的慣例。

京城銀今天最後一次召開股東常會，但現場並沒有股東發言，平順結束議程。