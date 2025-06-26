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美元指數期貨跌破97 台幣29.2不守

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
今早近月美元指數期貨價格跌破97，新台幣匯價再升破29.2元，盤中勁揚逾2角。路透
今早近月美元指數期貨價格跌破97，新台幣匯價再升破29.2元，盤中勁揚逾2角。路透

今早近月美元指數期貨價格跌破97，新台幣匯價再升破29.2元，盤中勁揚逾2角。匯銀人士預測，預估美元指數年底前會看到95。

匯銀分析，造成美元轉弱因素包括:美歐公債利差縮小、避險成本上升、降息預期壓抑美元、以及去美元化趨勢。

專家分析，美元需求減，預估美元指數年底前會看到95，以多元布局的角度來看，目前投資人相對看好澳幣、瑞士法郎、歐元和和星幣。

德國10年期公債殖利率自年初的約2.1%攀升至目前的2.8%左右，意味著歐元區債券的投資吸引力提高，與美債之間的利差縮小。若以歐元資產轉投美元資產，除了要承擔貨幣風險外，避險成本亦高，進一步削弱美元資產的吸引力。因此，美元需求出現減弱趨勢。

去美元化（de-dollarization）趨勢亦成為中長期的潛在風險。自今年2月起，包括歐洲及亞洲多國政府開始積極減持美元資產、增加本幣計價資產比重，反映對美元中期價值的疑慮。儘管尚未完全脫鉤，但美元資產在全球資本配置中的占比已有調整跡象。

亞洲貨幣方面，瑞銀財富管理投資總監辦公室南亞太區投資總監鄭汪清分析，若各國央行減少對本幣的干預，可能進一步推升亞幣相對美元的升值動能。過去部分亞洲貨幣之所以穩定，主因來自官方干預，一旦干預力道減弱，亞幣將回歸基本面，吸引更多投資資金回流。

從技術面來看，鄭汪清認為，美元指數短期年底恐會見到95，從投資角度而言，不少資金開始尋求多元化配置。例如部分投資人選擇將資金轉往新加坡幣等升值潛力貨幣。雖然新幣利率相對較低（約2.5%），但若其對美元升值，總報酬率仍具吸引力。再者，投資者偏好如澳幣、瑞士法郎、歐元等波動較低的成熟貨幣，藉此分散美元貶值的風險。

美元指數 公債

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