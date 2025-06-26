國泰世華銀行再獲國際雙認證 強化營運韌性與個資保護

在全球數位金融迅速發展、風險迅速攀升的挑戰下，國泰世華銀行再度獲得國際標準機構英國標準協會（BSI）頒發「ISO 22301：2019營運持續管理系統」與「BS 10012：2017個人資訊管理系統」雙重國際認證，展現對營運穩定與客戶資料保護的高度重視，持續以國際標準打造值得信賴的金融服務。

國泰世華銀行總經理李偉正表示：「我們以成為亞洲首屈一指的區域性銀行為目標，在數位浪潮下，國際對資料保護與營運穩定的要求不斷提升。這次再度獲得BSI雙重認證，不僅肯定了我們的風險控管與數位治理能力，更體現以客戶為核心的服務初衷。國泰世華將持續以國際級高標準優化內部治理，讓金融安全成為日常營運的基本配備。」

國泰世華自2022年首度通過新版「ISO 22301：2019營運持續管理系統」驗證以來，持續強化風險管理與營運回復機制。今年再次取得認證，範圍更涵蓋台幣存提款、轉帳、匯款、查詢等核心服務，並擴及實體與數位通路。國泰世華也定期盤點營運風險、進行模擬演練，強化在天然災害、資安事件或疫情等突發情況下的應變能力，確保服務不中斷，展現穩健營運的組織韌性。

在個資保護方面，國泰世華自2016年即通過「BS 10012個人資訊管理系統」驗證，並於2022與2025年取得新版驗證，範圍涵蓋壽險代理、線上身分驗證數位存款開戶等高敏感作業流程，展現完整的個資治理、風險防控成果。從資料蒐集、處理到刪除，全流程均導入嚴謹控管措施，並透過教育訓練與演練，提升員工資安意識，建構橫跨制度、技術與文化的個資防護網絡。

展望未來，國泰世華銀行將持續深化企業營運風險治理與個資管理能力，提升營運透明度與安全性，攜手客戶共創穩健且永續的金融環境。