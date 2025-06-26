LINE Bank打進ETF IPO 市場 吸引百萬級大單

國人熱愛ETF投資，整體ETF規模突破六兆元。純網銀LINE Bank「新募集ETF」申購平台標榜最快3分鐘，「一站式」完成ETF新募集申購，推出首月即傳多項佳績，申購募集期間信託日均開戶數增至過去5倍。

LINE Bank觀察到投資人基於三大原因使用這項服務：第一，24小時申購：不受營業時間限制、免臨櫃辦理的特色，吸引高達44%客戶在9:00-15:30營業時間之外，利用下班或通勤時間在任何地點完成委託申購；第二，不限制券商：透過LINE Bank申購完成的投資人來自國內26家各大券商，甚至有8家券商不在原ETF IPO銷售通路，顯見只要有任一家券商證券戶都可在LINE Bank購買新募集ETF；第三，0手續費：平台申購手續費全面0元，受到小資族與大戶青睞，ETF募集期間也吸引到百萬級大單。

ETF募集期間往往只有三到五天，快速參與ETF募集，對投資人來說更加重要，因此「便捷度」是LINE Bank打進ETF申購市場的最大關鍵。常見券商代銷模式的痛點在於，投資人需自行處理匯款作業，更可能要跑券商臨櫃下單、再跑銀行送匯款單。如果透過券商財管模式，投資人需加開財富管理帳戶、經過扣款銀行審核等手續，有機會耗費兩到三個工作天。但是透過LINE Bank線上申購新募集ETF，申購款能直接從主帳戶扣帳，再由LINE Bank接手後續繁雜作業，讓投資人線上最快3分鐘完成委託申購。

作為純網銀，LINE Bank還翻轉了傳統銀行信託模式。一般傳統銀行申購ETF IPO多半會被收取申購手續費，在ETF掛牌後如欲賣出，依據各銀行規定，通常無法盤中即時交易，且依據持有期間收取信託管理費，諸多費用與不便讓投資人卻步。為解決這些問題，LINE Bank不僅提供申購手續費0元的優惠，在掛牌前將ETF撥至投資人指定證券帳戶，可讓投資人透過熟悉的券商帳戶在交易市場自由買賣。

國人對ETF關注提高。LINE Bank致力提供完整ETF投資服務，投資人不但能快速方便申購新募集ETF，也能綁定證券商，透過LINE Bank證券交割帳戶預約國內熱門ETF交易，更可以藉由複委託方式輕鬆投資海外ETF。

此外，LINE Bank邀請主動式基金專家安聯投信合作，開賣「00984A安聯台灣高息成長主動式ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）」，以「高息打底、成長加值」為訴求，聚焦核心高股息股票，再搭配具成長潛力個股，幫助投資人聚焦台股資本利得與股利雙紅利機會。募集期間到7月2日止，透過LINE Bank新募集ETF申購平台，申購手續費全面0元。