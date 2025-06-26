連三升！出口商10點過後進場拋匯 台幣強升挑戰29關卡

台幣今日早上以29.36開出，10點之前已見到29.2字頭，但10點之後大型出口商開始進場拋匯，台幣匯價再度急升，從29.25升奔29.151逼近29.1字頭，較10點之前再勁揚近1角，並在29.2和29.151價位之間交戰拉鉅，雖然匯價後被拉回29.175，但已破29.2，今天是否升破29元大關，看到28字頭，已受市場高度矚目。

據了解，央行為了避免台幣升速過快，先前已再要求大型廠商要拋匯得10點之後再進場，避免開盤之後一小時升速過快，加深市場對升值的預期心理，也因此，大型廠商10點之後進場，匯價馬上急升，盤中高低點震盪超過2角。

在其他亞幣方面，今早10點之前，亞幣則升貶不一，台幣升值0.2%、日圓升值0.17%、港幣升值0.01%、星幣升值0.06%、但韓元貶值0.16%、人民幣貶值0.07%、泰銖貶值0.17%。而11點過後，台幣帶動衝，大升1.03%，日圓升值0.32%、港幣升值0.01%、星幣升值0.29%、韓元也從原本貶值0.16%轉升值0.17%、人民幣從貶值0.07%轉升0.22%、泰銖從貶值0.17%轉升值0.26%。