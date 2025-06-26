富邦產前5月工程險保費奪冠 離岸風電工程險占比45%

富邦產今年五月工程險保費合計達32.9億元，再奪下市場龍頭寶座，而其中離岸風電的工程險項目其金額為14.76億元，亦為業界之冠；富邦產前5月離岸風電的工程險占該公司工程險的占比達44.85%。

富邦產險領先同業，取得全球風力組織（Global Wind Organisation）基本安全訓練證照，一直躍居台灣市占率最高的綠能保險業者，參與約50％的陸域風電、絕大多數離岸風場的保險計畫。

富邦集團在2023年12月成立富邦能源，台灣大哥大（3045）加入後，資本額增至110億元，富邦人壽持有超過七成股份。富邦能源在去年5月27日決議辦理現金增資，因營運需要，洽特定人辦理現金增資發行新股40億元，每股面額10元；現金增資認股基準日為去年6月5日，其中富邦人壽認購30億元、台灣大新創開發與泓德能源分別認購4億元，富邦媒體科技（8454）認購2億元。富邦能源董事長林之晨，規劃五年內自建380MW（百萬瓦）光電案場，搶攻綠能商機。