股匯雙漲 台幣開盤即升最高來到29.264 升值1.27角
股匯雙漲，台幣繼續升值，今日一開盤再看到新高價位，以29.36開出，較昨日收盤價29.391升值3.1分，開盤後不久再升至29.264，升1.27角，目前匯價為29.282，今日能否守住29.2關卡備受矚目。據了解，央行為了避免台幣升速過快，先前已再要求大型廠商要拋匯得10點之後再進場，避免開盤之後一小時升速過快，加深市場對升值的預期心理，而另一方面，時值美台貿易談判期間，也限制央行出手阻升的力道。
今早亞幣則升貶不一，台幣升值0.2%、日圓升值0.17%、港幣升值0.01%、星幣升值0.06%、但韓元貶值0.16%、人民幣貶值0.07%、泰銖貶值0.17%。
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