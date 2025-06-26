臺灣ETF將登陸日本！國泰投信攜手大和資產管理 開啟跨境合作新篇章

臺灣基金領導品牌國泰投信與日本成立超過一甲子的國際級金融機構大和資產管理公司6月25日舉行「台日攜手啟航ETF合作意向書簽署儀式」，宣布雙方正式合作。由國泰投信董事長張錫與大和資產管理公司社長佐野径共同出席簽署，臺灣指數公司總經理陳文練親臨見證。這次雙方合作，將開創日本投資人首次可投資台灣ETF的歷史新頁，象徵台灣資產管理產業邁向國際化的重要里程碑。

張錫表示，非常榮幸能與大和證券集團旗下的大和資產管理公司簽署合作意向書，這次合作不僅是雙方合作的重要里程碑，更是推動台灣資產管理產業國際化的具體實踐，特別感謝臺灣證券交易所支持國泰投信拓展海外業務，期間積極提供諮詢及協助，讓國泰投信得以擴展海外市場，也感謝臺灣指數公司長期以來在指數設計與推廣上的支持。

張錫表示，大和資產管理公司在ETF產品開發與市場推廣方面具備深厚實力，是國泰投信極為重視的合作夥伴。透過這次合作，不僅有助提升臺灣ETF在亞洲市場的能見度，也使國泰投信成為響應金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心政策的最佳案例之一，未來雙方將在產品開發、研究交流與客戶服務等多方面深化合作。

佐野径則表示，能在台北與國泰投信舉行這場重要簽約儀式深感榮幸，實現台日金融跨境的重要一步。大和與國泰的合作關係可追溯至1999年成立的「大和國泰證券」，雙方已有25年的深厚夥伴關係，未來也將進一步深化合作，攜手迎接ETF、基金在內等多元產品的新挑戰。

隨著AI技術快速發展，台灣科技產業在全球市場中備受矚目，吸引國際資金關注，特別是台積電在日本熊本設廠，進一步強化台日科技鏈結，加上AI帶動半導體需求，使「台灣、科技、龍頭」等關鍵詞成為日本投資人關注焦點，也成為推動此次合作的重要背景。國泰投信呼應政府打造「亞洲資產管理中心」的政策方向，自年前即積極評估海外業務拓展，透過發行ETF引導國際資金投入臺股，擴大資產管理規模與客群，為國泰重要的國際化策略之一。

大和資產管理成立於1959年，為大和證券集團核心資產管理機構，管理資產規模達32.3兆日圓，全球據點遍及倫敦、紐約、矽谷及新加坡。大和證券集團作為國泰長期合作夥伴，臺日兩方金融巨頭強強聯手，預期為亞洲資產管理市場注入新動能。