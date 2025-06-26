凱基壽關注投保權益

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
凱基人壽領先業界，攜手多元團體，依不同障別舉辦「身心障礙者投保權益座談會」，由專業團隊透過面對面交流，幫助身障朋友建立保障觀念與保險知識，落實普惠金融承諾。 凱基人壽／提供
凱基人壽領先業界，攜手多元團體，依不同障別舉辦「身心障礙者投保權益座談會」，由專業團隊透過面對面交流，幫助身障朋友建立保障觀念與保險知識，落實普惠金融承諾。 凱基人壽／提供

凱基金控（2883）旗下凱基人壽長期關注身障族群的金融權益，領先業界依不同身障別，辦理多場「身心障礙者投保權益座談會」，由凱基人壽的身心障礙件專屬核保團隊、商品規劃團隊與身障朋友面對面交流，幫助身障朋友建立保障觀念與保險知識，以實際行動落實普惠金融的責任與承諾。

凱基人壽秉持「公平同理，待客如己」理念，推動多元性、客製化的金融知識教育，回應身障朋友「想要更了解保險」的心聲和需求，特別與多扶無障礙生活與交通發展協會、中華民國聽障人協會等長期合作夥伴，共同辦理行動不便者及聽障者專場座談。

會中由商品規劃團隊說明各險種壽險的功能與差異，讓身障朋友能夠理解不同商品類型對應的風險，減少對保險商品的誤解；更由專屬核保團隊說明核保作業流程、所需文件，以及凱基人壽提供的友善服務等，讓身障朋友更加認識自身的投保權益，並且懂得善用各項服務資源。

凱基人壽團隊在座談時，逐步解開身障朋友五花八門的保險疑問，現場也安排了即時手語翻譯、聽打字幕等，參與的身障朋友們迴響熱烈且正面。

凱基人壽在人員培訓、服務措施及環境友善等面向不斷精進，包括首創視障者保單點字識別服務；保戶APP、官網金融友善專區、基富通金融友善專區三大平台皆取得無障礙認證，推出保險白話辭典、商品友善導讀、友善文宣；提升台北客服中心友善措施，取得五星級「無障礙環境場域認證」，致力減少高齡及身心障礙者數位落差，提供身心障礙者友善、包容、無礙、便捷的金融服務環境及體驗。

展望未來，凱基人壽將持續秉持「We Share We Link」的精神，深化與專業機構的跨域連結，合作打造與時俱進的保險體驗，並透過流程創新與人才培育，擴大友善金融服務的深度與廣度，攜手打造更包容、永續的社會。

身障 朋友 保險

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