中信銀行致力滿足企業客戶全球布局需求，積極響應國家新南向政策，提供多元金融服務與策略支援，24日榮獲金融監督管理委員會頒發「新南向政策目標國家授信方案」績優銀行優等銀行獎，肯定其在推動南向金融布局、促進產業發展方面的卓越表現，實現產業與金融的雙贏成果。

中信銀行總經理楊銘祥表示，中國信託金融控股公司（2891）創辦人辜濓松自創辦之初即立志「成為全球華人最佳銀行」，中信銀行在此理念下持續推進國際化發展，目前海外營運據點橫跨大中華、日本、東南亞與北美四大區域，整合超過370處據點資源，已成為台灣最具國際化的金融機構之一，也是台商及企業拓展海外業務最可信賴的金融夥伴。

其中，在東南亞市場的布局尤為完整，中信銀行於新加坡、印度、越南皆設有分行，印尼與菲律賓擁有子行，並在馬來西亞與緬甸設有辦事處。2022年更成為泰國LH Financial Group Public Company Limited的最大股東，成為當地分行最多的台資銀行，展現深耕區域市場的決心與成果。

近年來國際政經情勢的變化，企業客戶供應鏈逐漸移轉生產基地至東南亞，中信銀行持續投入資源，提升跨境金融人才及產品競爭力，透過多元化的金融服務延伸觸角，期待成為台商及企業用戶的最佳夥伴。

以越南為例，近年成為台商布局供應鏈的熱區，中信銀行在當地提供包括設備融資、營運資金貸款與貿易融資等多元授信服務；印度與新加坡則因擁有大量本地大型企業與資金需求，亦成為中信銀行跨境授信發展的重點市場。根據統計，截至2024年，中信銀行在新南向政策目標國家的授信業務餘額月平均數增加新台幣198.3億元，授信總額年增幅達15%，顯示在地深耕與業務推進成效顯著。

面對日益競爭的國際金融市場，中信銀行持續提升產品力與服務效率，推動流程數位化、強化風險管理、開發創新型金融商品，並積極培育具國際視野的專業金融人才，致力將「跨境一站式服務」發展至更高層次。

東南亞是高潛力成長地區，全球重要企業及台商持續增加投資東南亞地區，中信銀行亦因應企業用戶金融服務的多元，持續精進流程、提升服務效能、開發創新產品、培養國際人才，結合中國信託跨境服務優勢，朝向「台灣第一、亞洲領先」的目標邁進。