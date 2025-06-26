南山AI應用 拿兩大獎

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
南山人壽獲得國際大獎Celent兩座獎項肯定。圖為南山人壽數位長呂新科（左起）、南山人壽總經理范文偉及南山人壽法遵長崔君瑋。 南山人壽／提供
南山人壽獲得國際大獎Celent兩座獎項肯定。圖為南山人壽數位長呂新科（左起）、南山人壽總經理范文偉及南山人壽法遵長崔君瑋。 南山人壽／提供

南山人壽AI數位應用再獲肯定，日前在美國甫揭曉的Celent Model Awards大放異彩，奪下「Model Insurer Award - Innovation Execution模範保險公司創新發展獎」及「Model Risk Manager -AI and Gen AI模範風險管理獎」兩座大獎，其中Model Risk Manager開辦以來，從未有壽險業者雀屏中選，南山人壽成為全球第一個榮膺殊榮的保險公司。

南山人壽2023年起，以「服務賦能」、「數位賦能」兩大引擎驅動轉型，建立接軌國際的數位治理框架，期許未來，南山人壽持續落實給予保戶更優質的數位服務體驗，引領保險產業走向國際。

南山人壽作為台灣最大的獨立壽險公司，逾60年來服務超過660萬保戶，近年來與產業共同面臨著客戶需求轉變與市場競爭加劇等多重挑戰，於2023年領先同業，導入國際開放標準組織的TOGAF企業架構及IT4IT方法論，希望透過數位治理與企業架構整合，提高組織靈活性及數位專案的系統化與效率。

南山人壽總經理范文偉認為，生成式AI技術對各產業都帶來影響，對保險業而言，風險評估、理賠流程、市場行銷、銷售服務等核心領域都有其變革。除了人工智慧（AI）和機器學習，包含機器人流程自動化（RPA）、大數據分析等創新技術，都是金融業的重要驅動力。南山人壽的AI策略所要達到的目的不只是轉型，而是創建出保險業最完整的數位治理藍圖，同時也要搭建能夠培養出新一代的金融科技領袖的人才舞台。

Celent Model Award是由國際知名的金融諮詢顧問公司Celent主辦，共六大類別，遴選全球金融機構在數位方面的傑出應用方案。最新揭曉的國際知名大獎Celent Model Award，南山人壽以「數位發展策略及治理」及「法遵AI智能助理」榮膺「Model Insurer Award - Innovation Execution模範保險公司創新發展獎」及「Model Risk Manager－AI and Gen AI模範風險管理獎」兩座獎項殊榮。

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