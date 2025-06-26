國泰世華再獲雙認證

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國泰世華銀行連續獲得具國際公信力標準制定機構「英國標準協會BSI」的「ISO 22301：2019營運持續管理系統」、「BS 10012：2017個人資訊管理系統」兩項國際級驗證。圖為總經理李偉正（左），風控長張發祥共同合影。 國泰世華銀行／提供
國泰世華銀行連續獲得具國際公信力標準制定機構「英國標準協會BSI」的「ISO 22301：2019營運持續管理系統」、「BS 10012：2017個人資訊管理系統」兩項國際級驗證。圖為總經理李偉正（左），風控長張發祥共同合影。 國泰世華銀行／提供

在全球數位金融快速發展、風險迅速攀升的挑戰下，國泰世華銀行今年再次通過國際權威標準機構「英國標準協會（BSI）」頒發的「ISO 22301：2019營運持續管理系統」與「BS 10012：2017個人資訊管理系統」雙重國際認證，全面展現國泰世華對營運穩定與客戶資料保護的高度重視，並持續以國際標準為目標，建構值得客戶信賴的金融環境。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，國泰世華銀行以成為亞洲首屈一指的區域性銀行為目標，深知在數位浪潮下，國際對客戶資料保護與營運穩定的標準將日益提高。

這次再度獲得BSI雙重國際認證，不僅是對國泰世華整體風險控管與數位治理能力的肯定，更反映國泰「以客戶為核心」的服務初衷。國泰世華將持續以國際級的高標準來優化內部治理，讓金融安全成為日常營運的基本配備。

國泰世華銀行自2022年首度通過新版「ISO 22301：2019營運持續管理系統」驗證以來，持續強化風險管理與營運回復機制。今年不僅再次獲得認證，而且驗證範圍更廣泛，包含台幣存提款、轉帳、匯款、查詢等核心金融服務，並進一步擴大實體與數位通路。

國泰世華定期盤點營運風險、進行模擬演練與制度優化，確保在面對天然災害、資安事件、疫情等突發情況下，能即時啟動應變機制、維持服務不中斷，展現穩健營運的組織韌性。

此外，國泰世華銀行早在2016年就通過「BS 10012個人資訊管理系統」驗證，並於2022年及今年通過新版「BS 10012：2017個人資訊管理系統」驗證，範圍涵蓋壽險代理業務、線上身分驗證數位存款開戶等高敏感作業流程，展現銀行在個資治理架構、制度落實與風險防控的豐碩成果。

國泰世華銀行亦強化個資控管流程，從蒐集、處理、儲存、傳輸到刪除等階段，都導入嚴謹的管理措施，確保資料在合法正當的目的下使用。

同時透過教育訓練與模擬演練，提升員工的個資保護能力，建構橫跨制度、技術與文化的個資防護網絡。

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