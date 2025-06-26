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國銀5月房貸逾放餘額 連10月走升

聯合報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會統計，今年五月底國銀房貸逾期放款餘額連十個月走升，攀抵近八十八億元的四十五個月新高，逼近前波二○二一年七月的「九」字頭的高逾放；逾放比連兩個月維持百分之○點○八的卅三個月高點，房市違約風險罩頂，市場緊盯壞帳壓力是否已從短期轉為明確趨勢。

銀行圈觀察，這波房貸高逾放中，有半數借款人都是中小企業戶，因今年經濟情勢動盪導致公司經營不善，影響個人還款能力，因此發生逾放。

一家銀行主管說，近年房價高漲，單筆房貸額變高，一旦有一件倒帳，自然墊高逾放額，也是可能導致房貸逾放比節節攀升的因素之一。

至於銀行為何不積極轉銷呆帳以降低逾放？銀行主管坦言，若房貸逾放比未急速惡化，多數銀行會優先催收處理，而非立即轉銷，避免進入法拍程序拖慢資金回收，導致逾放高掛。

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