最強亞幣…台幣收29.391元 創3年新高

以伊停火帶動市場避險情緒降溫，美元指數走跌，非美貨幣翻漲。熱錢匯入帶動台幣匯率昨盤中勁升至廿九點三五二元，中央銀行尾盤進場調節，以升值一點四五角、廿九點三九一元作收，穩居最強亞幣。台幣連兩天累計升值三點四三角，匯價創逾三年新高。

央行指出，美元指數昨下跌百分之○點一，台幣升值百分之○點四九，升幅是主要貨幣之最；星元升值百分之○點一四、韓元升幅百分之○點一二、人民幣匯率升值百分之○點○九、歐元升值百分之○點○六、日圓持平。

除了匯率走升，台北及元太外匯市場昨更爆出廿一點五九五億美元的大量。匯銀人士指出，不只外資擴大匯入力道，廠商也擔心再不拋匯台幣會升更多，因此放大拋匯力道，導致台幣漲幅遠超過其他非美貨幣。

台幣自去年底以來，匯價從卅二點七八一元升至昨天的廿九點三九一元，升值三點三九元，升幅高達百分之十一點五三，稱冠主要貨幣，其次是歐元升值百分之十一點四，韓元則升值百分之八點一；同一期間美元指數貶值百分之九點五九。

此外，統計六月以來，台幣匯率升值高達五點三八角，很多出口商看到源源不絕的美元應收帳款要崩潰，小型出口商更苦於規模太小難避險，報價更因此缺乏競爭力。

對於台幣走升，中央銀行副總裁嚴宗大昨在立法院經濟委員會備詢時說，影響台幣匯率的因素很多，除了國際美元走勢外，還有國內進出口表現，央行採取管理式浮動匯率，會致力維持匯率穩定。而台幣在短期間內快速升值，確實不利企業經營，因此，央行也一直致力維持台幣匯率的「相對穩定」。

立委謝衣鳯關切美國銀行預測台幣今年底會升值到廿八點八元、明年底為廿七點六元，嚴宗大回應，不論是美國銀行或其他外資機構，經常會對客戶進行台幣或其他貨幣的匯率預測，央行也會看一下分析的理由，但身為外匯市場的參與者，央行不能有任何評論。

立委楊瓊瓔則質疑，近期外資大買反向ＥＴＦ，有干擾匯市、套利之嫌，更認為央行在匯市管控是「對內強悍、對外放任」。嚴宗大說，二○二○年央行已與金管會達成共識，對外資投資反向ＥＴＦ設限，要求外資持有反向ＥＴＦ占ＥＴＦ發行量不得超過百分之卅。

嚴宗大說，央行每天監控外資證券投資資料，今年確實看到外資有上述情況，但央行資金查到有不正常停泊後，馬上要求外資匯出資金；央行雖然沒有對外公開這些訊息，但隨時透過監視系統緊盯市場。

台幣強升也和台股昨上漲二四一點，收二萬二四三○點有關。證交所統計，三大法人淨買超台股四三一億元，光外資就買超逾三五五億元。匯銀人士指出，匯市成交量放大，除了出口商把握時機拋匯，進場承接的除了進口商，也包括外資，有些外資已先賣出台股在場內買美元回補美元部位，趁機賺匯差。