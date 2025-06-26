國泰電業加碼開泰能源股

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

國泰金控（2882）昨（25）日在證交所發布重大訊息，代子公司國泰電業公告取得開泰能源公司普通股；國泰金高層指出，旗下國泰電業原持有開泰能源70%股權，本次以3.86億元收購開陽能源持有的開泰能源股權後，持股比率提高為97%。

國泰金表示，本次收購主要著眼三大原因，一是開泰能源財務業務均由國泰電業負責，對該公司營運風險掌握度高；二是開泰能源多為併聯案場，開發風險低；三是收購後，預期年投報收益率可達4%以上。

國泰電業是以每股14.3元取得開泰能源持股2,700萬股，交易總金額為3.86億元，主要目的為「創造長期穩定收益」。

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