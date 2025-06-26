國銀房貸壞帳 連十月惡化

據金管會統計，2025年5月底國銀房貸逾期放款餘額已連十個月走升到87.8億元寫45個月新高紀錄，離前波2021年7月「9」字頭的高逾放僅咫尺；逾放比連兩個月維持0.08%的33個月高點，房市違約風險罩頂，市場已密切關注，壞帳壓力是否已從短期轉為明確趨勢。

「逾期放款」是指客戶積欠本息超過三個月，換言之，5月逾放額續攀升，是反映今年首季房市急凍、經濟環境動盪兩相力道疊加的結果。

一家民營銀行高層說，這波房貸高逾放是從去年8月「起漲」，先反映了央行從2022年首季起升息六次，加重借款人利息負擔，寬限期滿無力償還。

央行隨後再嚴控各銀行不動產貸款總量，使房市急凍，讓過去仰賴寬限期賣屋套利、或轉貸續命者，因房市無人接手又難轉貸，出現資金周轉失靈，最後一根稻草，是今年金融市場動盪，企業戶經營陷入困境，波及房貸。

銀行圈觀察，這波房貸高逾放中，有半數借款人都是中小企業戶，因今年經濟情勢動盪，使其公司經營不善，影響個人還款能力，導致發生逾放。

銀行主管說，近年房價高漲，單筆房貸額變高，一旦有一件倒帳，自然墊高逾放額，也可能導致房貸逾放比節節攀升。

那麼，銀行為何不積極轉銷呆帳，讓逾放下降？另一家銀行主管坦言，若房貸逾放比未急速惡化，多數銀行仍優先採「催收」處理，而非立即轉銷，避免進入法拍程序拖慢資金回收。

金管會公布2025年5月底國銀承做房貸餘額11兆2,082億元，年增7.97%連八個月走低並是17個月低點，顯示房貸總餘額增幅持續收斂，壞帳卻加速竄升，結構性風險正在升溫。