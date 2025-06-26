國銀房貸壞帳 連十月惡化

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

據金管會統計，2025年5月底國銀房貸逾期放款餘額已連十個月走升到87.8億元寫45個月新高紀錄，離前波2021年7月「9」字頭的高逾放僅咫尺；逾放比連兩個月維持0.08%的33個月高點，房市違約風險罩頂，市場已密切關注，壞帳壓力是否已從短期轉為明確趨勢。

「逾期放款」是指客戶積欠本息超過三個月，換言之，5月逾放額續攀升，是反映今年首季房市急凍、經濟環境動盪兩相力道疊加的結果。

一家民營銀行高層說，這波房貸高逾放是從去年8月「起漲」，先反映了央行從2022年首季起升息六次，加重借款人利息負擔，寬限期滿無力償還。

央行隨後再嚴控各銀行不動產貸款總量，使房市急凍，讓過去仰賴寬限期賣屋套利、或轉貸續命者，因房市無人接手又難轉貸，出現資金周轉失靈，最後一根稻草，是今年金融市場動盪，企業戶經營陷入困境，波及房貸。

銀行圈觀察，這波房貸高逾放中，有半數借款人都是中小企業戶，因今年經濟情勢動盪，使其公司經營不善，影響個人還款能力，導致發生逾放。

銀行主管說，近年房價高漲，單筆房貸額變高，一旦有一件倒帳，自然墊高逾放額，也可能導致房貸逾放比節節攀升。

那麼，銀行為何不積極轉銷呆帳，讓逾放下降？另一家銀行主管坦言，若房貸逾放比未急速惡化，多數銀行仍優先採「催收」處理，而非立即轉銷，避免進入法拍程序拖慢資金回收。

金管會公布2025年5月底國銀承做房貸餘額11兆2,082億元，年增7.97%連八個月走低並是17個月低點，顯示房貸總餘額增幅持續收斂，壞帳卻加速竄升，結構性風險正在升溫。

餘額 風險 主管

延伸閱讀

「債蛙要暴斃了」鮑爾稱Fed不急降息！網：氣死川普讚啦

亞資中心瞄準家族辦公室

房貸、社群、通膨 高薪家庭也成月光族

「第一戶」房貸撥款2025年逐月增

相關新聞

最強亞幣…台幣收29.391元 創3年新高

以伊停火帶動市場避險情緒降溫，美元指數走跌，非美貨幣翻漲。熱錢匯入帶動台幣匯率昨盤中勁升至廿九點三五二元，中央銀行尾盤進...

國泰電業加碼開泰能源股

國泰金控昨（25）日在證交所發布重大訊息，代子公司國泰電業公告取得開泰能源公司普通股；國泰金高層指出，旗下國泰電業原持有...

國銀房貸壞帳 連十月惡化

據金管會統計，2025年5月底國銀房貸逾期放款餘額已連十個月走升到87.8億元寫45個月新高紀錄，離前波2021年7月「...

中信新南向授信績優

中信銀行致力滿足企業客戶全球布局需求，積極響應國家新南向政策，提供多元金融服務與策略支援，24日榮獲金融監督管理委員會頒...

凱基壽關注投保權益

凱基金控旗下凱基人壽長期關注身障族群的金融權益，領先業界依不同身障別，辦理多場「身心障礙者投保權益座談會」，由凱基人壽的...

國泰世華再獲雙認證

在全球數位金融快速發展、風險迅速攀升的挑戰下，國泰世華銀行今年再次通過國際權威標準機構「英國標準協會（BSI）」頒發的「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。