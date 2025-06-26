台幣二天升3.43角 攀三年新高

以伊戰爭停火，市場避險情緒降溫，美元指數溜滑梯、非美貨幣紛紛翻漲。在熱錢昨（25）日大舉匯入下，新台幣匯率盤中一度衝至29.352元、最多升值1.84角，中央銀行尾盤進場調節，升值金額縮至1.45角，以29.391元報收，連兩升且創逾三年新高；匯市交投熱絡，昨日一天爆出21.595億美元的成交巨量。

央行統計顯示，新台幣匯率連兩日強升，累計升值3.43角。

昨日主要貨幣對美元升貶幅

央行指出，美元指數昨天下跌0.1%，主要非美貨幣均對美元升值，新台幣穩居「最強亞幣」寶座，單日升值0.49%，星元匯率升值0.14%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元升幅僅0.12%，人民幣匯率升值0.09%，日圓匯率持平。

今年6月以來，新台幣匯率大舉升值5.38角，升幅達1.83%；今年第2季，新台幣匯率狂升3.791元，累計升幅12.89%。

與2024年底相較，新台幣匯率自32.781元升至昨天的29.391元，累計升值3.39元，升幅高達11.53%，不僅是「最強亞幣」，還超越歐元匯率今年以來升幅11.4%。

央行副總裁嚴宗大昨天赴立法院經濟委員會報告，多名立委關注新台幣匯率強升對產業造成的衝擊、詢問台幣會升到哪個價位，嚴宗大回應，影響新台幣匯率的因素很多，除國際美元走勢外，還有國內進出口表現，央行採取管理式浮動匯率，會致力維持匯率穩定。

立委謝衣鳯詢問，美國銀行預測，新台幣匯率今年底會升值到28.8元、明年底為27.6元，央行怎麼看？嚴宗大回應，不論是美國銀行或其他外資機構，經常會對客戶進行新台幣或其他貨幣的匯率預測，央行也會看一下它們分析的理由，不過身為外匯市場的參與者，央行不能對這些機構的預測有任何評論，且影響匯率的因素很多，不完全是國內或國外因素能夠主導。

嚴宗大強調，台灣是出口導向國家，影響台灣出口有兩大因素，一個是國外需求，二是價格因素，價格因素裡包含新台幣匯率與本國物價，除了價格因素，近年來台灣還有出口品質提升、科技創新等附加價值；近期新台幣匯率升值，其實具有經濟基本面基礎支撐，台灣出口成長「相較於其他國家優很多」，經濟成長率表現也非常好。

多名立委關注，新台幣強勢升值可能衝擊產業競爭力，嚴宗大表示，新台幣在短期間內快速升值，確實不利企業經營，因此，央行也一直致力維持新台幣匯率的「相對穩定」。