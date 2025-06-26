熱錢禿鷹滯留 有炒匯嫌疑…左手買台股、右手敲進反向ETF

加權指數昨（25）日重返年線，外資連日大買台股之餘，也大舉敲進反向ETF並在台指期大布空單，單是昨天增加的台指期空單與反向ETF市值即突破百億元，尤其大買反向ETF，引發市場憂心熱錢禿鷹「左手買台股、右手敲進反向ETF」，在國內滯留更長時間，有炒匯嫌疑。

對於疑有熱錢禿鷹炒匯，中央銀行副總裁嚴宗大昨日強調，央行每天都在監控外資動向，只要查到外資疑似炒匯，就會「下逐客令」、要求立刻匯出。

立法院經濟委員會昨天邀請國發會、經濟部、央行等相關部會就「因應國際經貿情勢變化，如何協助我國產業面對台幣匯率及國際能源價格遽變」進行報告。

立委楊瓊瓔詢問，外資透過加碼反向ETF，規避央行對外資匯入後，不得在台停留超過七天的規定，央行是否有具體因應措施。

嚴宗大回應，央行早在2020年便與金管會達成共識，明定外資持有反向ETF，占ETF的發行量不得超過30%。

惟就外資近期進出反向ETF狀況來看，根據統計，外資對元大台灣50反1的持股，自5月2日低點25.6萬張一路暴增至6月18日的94萬張高峰後回落，昨日又大增2.4萬張，總持股數達91.4萬張，較5月2日激增65.8萬張。

以昨日元大台灣50反1收盤價22.03元計算，市值大增144.9億元。

同期間，外資對國泰臺灣加權反1的持股張數也暴增10萬張，以昨日收盤價3.55元計算，市值增加3.5億餘元。

另一方面，外資在台指期的未平倉淨空單，4月30日下探波段低點22,730口後，隨美國總統川普的關稅政策、新台幣走升等因素開始快速上升後，昨日新台幣再次大升逾1角，外資台指期淨空單口數續增，衝上45,816口，為今年來第三高，單日大增2,323口，且契約淨空單金額突破2,000億元、來到2,029億元的波段新高，較4月30日增加約達1,114億元。

合計元大台灣50反1、國泰臺灣加權反1、與外資在台指期未平倉淨空單合併計算，三者在台股的淨空單增加部位已逾1,250億元、達1,262億元。

大型法人機構認為，外資本波在台股空單不退的主因之一，在於對後市諸多不確定性因素的疑慮，例如川普宣布以伊停火後，伊朗卻宣稱未有停戰協議，此外，新台幣目前走升趨勢仍未見反轉跡象。

加上上市櫃公司第2季匯損、第3季毛利率等關鍵因素仍需再觀察，且對等關稅豁免期將在7月9日到期等諸多不確定因素橫陳，對台股後市仍有疑慮下，外資透過指數反向型ETF及台指期空單進行避險。

因此，外資相關的避險動向及動向，將是台股多空關注的焦點。