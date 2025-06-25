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台幣升值害的？5銀行不動產比率進紅區 壓縮房貸量能

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會統計，5月底整體國銀不動產放款比率是26.42%寫今年次高，有5家銀行承做不動產放款比率逾28%，較上月增加了兩家，更追平了近半年高點。銀行主管說，台幣狂升，計算不動產放款比率的分母縮水，使比率走升，進而壓縮了房貸放款量能。

依《銀行法》72-2條規定，銀行辦房貸、建融及商辦等不動產放款總額，以總存款加金融債總額30%為限。各銀行內部多以28%為警戒水位。

當美元貶值，銀行外幣存款折算成台幣時會「縮水」，計算不動產放款比率的總存款（分母）下滑，使不動產比率拉高，若要維持既有不動產放款比率，將會壓縮不動產（分子）放款空間。

據一家大型銀行估算，台幣每升值1元，該行不動產放款比率就會拉升15個基點，該銀行不動產放款比率已攀升到28%。也就是說，若要維持28%水位，勢必侵蝕房貸放款空間。

金管會公布依《銀行法》72-2條規定的整體國銀不動產放款比率。

5月底國銀承做不動產放款餘額（分子）15.26兆元，存款加金融債餘額（分母）57.77兆元，分母月減0.07兆元遠高於分子月減0.01兆元，使整體不動產放款比率攀升到26.42%，月增0.02個百分點。

個別銀行家數來看，逾27%者有11家與上月相當，其中6家銀行占比落在27~28%警戒黃區，5家銀行落在28~29%警戒紅區，落在警戒紅區者較上月增加了2家，顯示分母縮減，推升了銀行不動產放款比率。

金管會 房貸 國銀 台幣

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