台灣首場生成式 AI 金融應用學生創業競賽！冠軍團隊出爐

AI時代來臨，金融科技正迎來一波前所未有的轉型浪潮。為鼓勵青年探索 Web3 與生成式 AI 在 FinTech 領域的創新應用，由台灣區塊鏈大學聯盟與台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT共同主辦首屆「數位金融新藍圖：Web3 與生成式 AI 創新創業競賽」決賽於24日展開，吸引超過百位師生與業界人士共襄盛舉，會中還有博士旺創新、AWS、國泰金（2882）、台灣大（3045）共同參與。

作為全台首場聚焦 Web3 與生成式 AI 金融應用的學生創業賽事，本屆競賽自啟動以來共吸引超過 50 組團隊報名參賽，參賽主題涵蓋 AI 理財教練、區塊鏈徵信、捐血點數代幣化、DAO 財務治理、永續碳權機制、剩食再分配、DeFi 教育平台等議題，展現青年學子在新科技與社會價值交織下的創新潛力。

此次競賽最終由來自台科大與北商大等校學生組成的「鏈愛有保障」團隊奪得冠軍，其提案針對伴侶財產權益分配爭議，提出以區塊鏈智能合約取代傳統紙本合約的創新模式，設計出結合保證金機制、鏈上投票仲裁與自動履約功能的協議平台，挑戰並嘗試介接傳統法律框架，展現 Web3 技術於社會制度創新的應用潛力。

競賽評審與導師陣容堅強，邀請來自政治大學財管系教授、台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT、博士旺創新、AWS、國泰金控等機構代表擔任評審，並集結來自全台 8 間企業的專業導師，在決賽前提供實戰建議與市場驗證協助，促進學生從技術開發邁向商業可行。

台灣區塊鏈大學聯盟理事長彭少甫致詞時表示，「學生不僅展現技術實作力，更關注科技對社會的深層影響。本場競賽讓我們看見新一代學子嘗試將 Web3 與 AI 真正落實到金融場景中，回應生活中的實際需求。」

台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT 創辦人彭云嫻則提到，生成式 AI 正快速改變金融產業流程，而 Web3 的去中心化特性則賦予系統更高的彈性與安全性。這場競賽聚焦未來兩大核心技術，讓學生用創新語言與世界對話。

主辦單位指出，作為首屆賽事，本活動不僅是創意舞台，更是產學連結與創業孵化的實驗場。未來將持續深化與學界、業界的合作，推動更多結合 Web3、生成式 AI 與金融場景的創新實驗，為台灣金融科技發展注入新動能。