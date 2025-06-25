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永豐金證券亞洲會計主管異動 陳凱寧接任

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

永豐金（2890）25日代子公司永豐金證券（亞洲）公告，該公司會計主管人事異動，現任協理張嘉豪將自114年7月1日起卸下會計主管職務，由具備豐富國際金融經歷的陳凱寧接任。此項異動屬於職務調整，目的在強化財務管理效能與國際市場應對能力。

新任會計主管陳凱寧同樣擔任永豐金證券（亞洲）協理，曾任財通證券（香港）財務主管及鼎珮集團財務與風險管理總監，熟稔國際會計準則與風控管理，並擁有香港大學法學碩士學位，專業背景橫跨財務與法規領域，將為公司未來推動合規治理與財務升級注入新動能。

此次人事異動自114年7月1日正式生效。

香港 永豐金

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