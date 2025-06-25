元大金控3高層人事異動 新設「通路事業處執行長」

元大金（2885）25日公告多項高階主管人事異動，涵蓋公司治理、數位金融及通路事業等關鍵業務領域，顯示公司持續強化治理效能與推進數位轉型的決心。此次異動自114年7月1日起生效。

首先，原擔任公司治理主管及主任秘書的資深副總經理李雅彬因屆齡退休卸任，相關職務將由周紋祺接任。周紋祺現任元大金控副總經理及資深協理，並同時擔任元大銀行副總經理，擁有豐富的金融與企業治理經驗，未來將接續推動金控公司治理體系深化與資訊揭露透明化，強化與投資人及市場的溝通連結。

其次，數位金融事業處也進行職務調整，現任資深副總經理郭美伶轉任其他職務，新任執行長將由楊聖慧出任。楊聖慧為元大證券金融公司總經理，亦曾任元大證券副總經理及資深協理，熟悉數位金融產品與營運策略，未來將負責整合金控數位資源，推動數位服務升級及跨平台金融科技應用，協助元大金控加速數位轉型與金融創新布局。

再者，元大金控亦宣布新設「通路事業處執行長」職務，由吳健華出任。吳健華現任元大證券執行副總經理，歷練涵蓋資深副總及副總等重要職位，深諳通路經營與整合，未來將負責統籌全通路業務發展，強化客戶觸及與服務效率，推進「實體與數位雙軌並進」的通路策略。

此次人事調整，除延攬具專業實績與跨領域經驗之高階主管，也展現公司推動組織活化與長期發展策略的步調穩健。未來將持續優化內部管理、強化公司治理、加速數位創新，並提升整體營運綜效，朝向打造全方位金融服務平台的目標邁進。